​Escacs i Festa Major

Guanyadors joves de Solsona

Guanyadors adults de Solsona

Jugant a Cardona

Imagineu la plaça major convertida en un tauler d’escacs ben gran.Imagineu-vos els gegants joves i vells convertits en reis i reines.Imagineu-vos els quatre nans actuant com alfils.Acompanyeu-los amb dos cavallets i fins a vuit bastoners per bàndol.I mirant-s’ho des de cada cantonada, els priors dels quatre castells, a mode de torres.Ja perdonareu aquesta al·legoria del nostre estimat folklore solsoní al joc dels escacs. No va ser ben bé així, però organitzat peli amb la col·laboració de l’acadèmia d’escacs José Ángel i l’Ajuntament de Solsona, el dia 10, el dia més esportiu de la festa major, va disputar-se el torneig de partides ràpides d’escacs -que són joc i esport alhora.En unes dues hores i mitja, dos grups, un d’11 adults i un de 16 joves, van disputarAl capdamunt del Passeig hi havia força tensió, concentració i molta igualtat. Peons, cavalls,alfils, torres, dama i rei, si cal, col·laboren en l’objectiu comú, guiats per la mà de cadajugador/a.En ambdós grups, hi va haver un triple empat, amb 3 jugadors havent guanyat quatre partides i només una perduda. Consegüentment, va ser necessari calcular un desempat -els escacs, sense gols a favor i en contra com el futbol, tenen diversos mecanismes com Buchholtz, i Progressiu, per determinar qui ho ha tingut més difícil per arribar als punts finals.Finalment, el podi adult va ser per amentre que el podi infantil va ser per aAixí doncs, de nou, s’ha acomplert que no hi hagi festa major sense torneig d’escacs!A més, a iniciativa deltambé hi va haver torneig a la Festa Major de Cardona, on es van reunir fins a 42 participants (24 adults i 18 joves) amb la sorpresa que dos joves valents van unir-se al grup d’adults, i van ser ells els qui es van endur l’or i la plata (Joan Garriga i l’Oriol Najar), per davant del primer adult (David Lorca), que només va poder ser tercer. El Joan i l’Oriol tenen un gran futur per davant! Quant al grup infantil, el podi el van configurar Ramon Garriga, Carla Prieto i Eric Berruezo.