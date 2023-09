​Estem cecs al patiment dels animals?

«Bon dia, truco perquè estic buscant un refugi que pugui acollir una gavina.» sona una veu desesperada al telèfon. «La vaig veure en un carrer de Barcelona quan anava a treballar i quan tornava, estàvem a 40ºC, encara hi era. Espantada, exhausta de dolor i la calor amb una cama i una ala trencada. Ningú se’n volia fer càrrec i al final me la vaig emportar a casa.»Així la gavina va arribar al centre de rescat del. La vam identificar com un exemplar jove de Gavià argentat de potes grogues i, degut al fet que havíem d’amputar l’ala trencada, es quedarà al refugi de per vida., em pregunto. Quan veiem una gavina només hi veiem una plaga que ens molesta a la ciutat i ens és indiferent que aquest animal estigui agonitzant? Si és el cas, ens fa falta molta educació als humans per adquirir l’empatia necessària amb els éssers vius que conviuen en aquest planeta amb nosaltres.