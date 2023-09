Imagineu que arribeu a casa i us veieu al televisor i manteniu una conversa amb vosaltres mateixos. Aquest és la situació d’inici dei que es representa al Teatre comarcal.El plantejament que ens presenta l’obra és tant: el propietari d’un bar té el pis just al costat del local, i en arribar a casa es troba que al televisor hi apareix ell mateix, parlant-li des del bar però 2 minuts al futur, com si els televisors de casa seva i la del seu local estiguessin “decalats”. A partir d’aquí, i en to de comèdia, se’ns presenten un seguit d’esdeveniments i paradoxes temporals entre còmiques i emotives que construeixen un argument ben trenat i ben pensat fins al darrer detall.L’obra és una, òpera prima de Junta Yamaguchi que l’any 2021 es va presentar al festival de Sitges.El film va tenir un gran. El pla seqüència central, totalment real, va ser especialment lloat per la complexitat que suposava lligar tota l’acció amb les dues pantalles de televisor convertits en un actor més.Aquesta complexitat destaca encara més en la versió teatral i n’enriqueix l’original història que planteja. Cada funció de “Dos minuts infinits” és un pla seqüència que no es pot aturar ni repetir, i en què la desincronització dels televisors obliga a una perfecta sincronització de tot el que passa a l’escenari.Dies i horaris de les sessions:- dissabte 16 de setembre a les 22 h- diumenge 17 de setembre a les 18 h* Una vegada començada la funció no es permetrà l'accésLloc: Teatre Comarcal de SolsonaPreus:- entrada general: 15 euros- entrada socis/es Lacetània: 12 euros- menors de 16 anys: 12 eurosVenda d'entrades online a https://entradessolsones.com/activitat/dos-minuts-infinits També es vendran entrades 1 hora abans de la funció a la taquilla del Teatre ComarcalAmb: Andrea Nosàs, Max Rendé-Pelfort, Marta Roure, Montze Meera, Marc Vilà, Núria Florensa, Gina Florensa, Tate Gualdo, David Estany i Cesc Boix.Aleix Albareda.Mònica Casamiquela.Ramon Cots, Marc Triquell.Perruqueria Nuri, Cafès Gener i Maria Ariza.