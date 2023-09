Olius posa en marxa aquest curs mitja dotzena d'activitats de salut i cultura

El consistori consulta al veïnat

LES ACTIVITATS:

IOGA DOLÇ (HATHA IOGA)

IOGA EN FAMÍLIA

PATCHWORK

CLUB DE LECTURA

CATALÀ

BODY PUMP

Acabat l'estiu i amb l'inici de la tardor s'inicien les activitats al municipi d'Olius. Per una banda, hi ha les activitats que es fan setmanalment durant tot el curs, aquestes són el Ioga dolç i el Ioga familiar.A més a més,les quals també hom s'hi pot adherir, entre elles hi ha: patchwork, bodypump, català i el club de lectura.Una novetat d'enguany és ellocalitzat al local social de la plaça de l’olivera. És un punt de recollida de llibres en què totes les persones que vulguin poden deixar els llibres que ja han llegit i agafar d'altres que han deixat altres veïns o veïnes. És un intercanvi gratuït. L’únic que es demana és fer un ús responsable i seguir les regles que es troben en el mateix punt. Segons explica la regidoria de cultura, l’objectiu d’aquest punt d’intercanvi és promoure la lectura, les interrelacions veïnals i la sostenibilitat donant una segona vida als llibres.Aquests dies, l'ajuntament d'Olius ha enviatdel veïnat d'Olius, que es pot trobar-la a la pàgina web de l’ajuntament. L’únic fi d’aquesta és poder adaptar-se a les necessitats i programar activitats d'interès. El consistori anima a participar-hi i també a fer arribar suggeriments, idees o propostes.Per últim, l'ajuntament animar també adel municipi, poden ser històries que hagin viscut o històries que s’explicaven i que per algun motiu o altre recorden amb estima o sentiment. La llargada màxima és d’unes 300 paraules aproximadament, i la data límit el 29 de setembre. Això sde la gent gran del municipi. Cal recordar que es poden enviar a l’ajuntament presencialment o telemàticament. En cas que alguna persona la volgués explicar i que li facin l'escrit, es poden posar en contacte amb l’ajuntament i/o enviar-ho per missatge de veu al WhatsApp de l’ajuntament.Parar, respirar, relaxar-se. Connectar amb un mateix... Desfer-se del ritme del dia o omplir-te per transitar-lo. Això és el que significa el hatha ioga. Una pràctica ideal per aquells que vulgueu assolir un estat de calma, concentració i evolució treballant a partir del cos.Treballem el cos a través de la pràctica i els seus moviments suaus estimulant les articulacions, equilibrant sistemes, enfortim ossos i musculatura.El Hatha ioga no requereix nivell físic ni experiència prèvia i s’adaptarà al teu nivell, i et proporcionarà evolució en tots els teus camps.A càrrec d’Olga González Pacheco.Els dilluns matí d’11.30h a 12.30 h.A partir del 12 de setembrePreu: 7 euros mensualsDefineix la pràctica de ioga en família com compartir un espai de connexió i aprenentatge amb el teu fill des de la mirada del nen, d’una manera divertida amable i afectiva, creant un ambient positiu i motivador.Durant el curs treballarem la respiració, el cos, la ment, aprendre’m mantres, beneficis de les asanes i jocs mindfulness entre altres.A càrrec d’Olga González Pacheco.Els dimecres tarda de 18.00 h a 19.00 h.A partir del 4 d’octubre.Preu: 7 euros mensuals per família.El patchwork és la tècnica que uneix diferents retalls de roba, per acabar creant una peça.És una activitat creativa i divertida feta amb fil i agulla.A càrrec de Teresa Marmi.Els dilluns a la tarda de 16.00 h a 18.00 hA partir del 3 d’octubreEls membres del club de lectura es troben un cop al mes, sol ser el segon dimecres. En aquestes reunions es parla sobre un llibre que prèviament s’ha escollit entre tots. Es convida a tothom a qui li agradi llegir i compartir les lectures a participar-hi.Contacte: Dolors TravessetPer tal de millorar la parla quotidiana i l’expressió formal escrita de la llengua catalana, es treballaran diversos exercicis gramaticals i textos breus.S’empraran fotocòpies i recursos digitals.A càrrec de: Eugeni BarniolEls dimecres o dijous d’ 11:00 a 12:00h.A partir de l’octubre. ( es realitzarà el dia que hi hagi més gent apuntada).Es tracta d’una classe de tonificació muscular aeròbica sense impacte, on s’enforteix el sistema cardiovascular i la musculatura de tot els cos. Es treballarà tots els grups musculars amb una barra i dos mancornes al ritme de la música.A càrrec de: Sabi ParcerissaEls dilluns i dimecres a la tarda de 19.30 h a 20.30 hA partir del 13 de setembreAquests tallers es realitzaran si hi ha un mínim de 5 persones inscrites i un màxim de 10.Prioritat als empadronats al municipiLa inscripció s’ha de fer al mateix Ajuntament, a través del telèfon 973 48 09 61 o a ajuntament@olius.cat Per tal de poder iniciar les activitats