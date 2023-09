La frase que l’alumnat i el professorat de l’Institut Francesc Ribalta es repeteix cada dia només entrar a l’institut

Les professores del centre, la M. Josep Figueras i la Maite Tarrés, que són les encarregades de coordinar les tasques administratives i de nutrició

Menjador de l'institut

i està encapçalat per un equip de quatre persones: la cuinera M. Alba, l’ajudant de cuina, Raquel, i dues professores del centre, la M. Josep Figueras i la Maite Tarrés, que són les encarregades de coordinar les tasques administratives i de nutrició. Està autofinançat i rep la col·laboració i la participació de l’AFA (Associació de Famílies d'Alumnes, l'entitat sense ànim de lucre que agrupa els pares, les mares i familiars dels alumnes del centre)., d’aquesta manera es compleix un dels objectius del servei de menjador escolar, afavorir la diversitat socioeconòmica de l’institut. El Departament d'Educació està estudiant si també en podrà gaudir l'alumnat de transport escolar de fora del municipi.(de dilluns a dijous) amb productes de temporada i de proximitat, confeccionats amb una cuina pensada amb criteris saludables i, com ens diu la cuinera M. Alba, ”que entrin pel gust i els ulls del nostre alumnat i professorat”. Tant és així que sempre es pot triar entre quatre plats, d’aquesta manera es satisfan els gustos i les necessitats des del vessant vegetarià, les intoleràncies… i són presentats de forma molt acurada i ben agradables en tots els sentits.. Les cuineres, conjuntament amb la professora M. Josep, els elaboren tot seguint la normativa i els criteris sanitaris i saludables. Un dels objectius de la cuinera M. Alba és que els plats agradin i, si escau, agraeix molt i té en compte els comentaris dels comensals, per tal d’anar variant i fer-los propers, ja que el que vol és que se sentin com a casa. Tanmateix, l’objectiu del menjador no és tan sols l’àpat sinó també l’educació a la taula. El servei de menjador té en compte que es desenvolupa en un espai educatiu i, com a tal, es fomenten els bons hàbits a la taula.amb entrepans i fruita a l'hora dels patis. I hi ha un registre per a poder atendre la diversitat cultural, les intoleràncies, les passes, els règims temporals, o per a avisar que no vindran... El control i la tria es fa a partir d’una aplicació que té compartida la cuinera M. Alba al mòbil i d’aquesta manera es pot ser àgil a l’hora de fer modificacions o canvis en els menjars diaris.