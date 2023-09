Els participants han posat en pràctica diferents tècniques de crear històries i han descobert la cultura i naturalesa del Solsonès

A més a més, varen tenir les visites de Pau Reig, que va explicar-los la tradició dels gegants i van poder treballar una mica el fang amb ell, de Sònia Genestar la il·lustradora local amb la qual van fer un taller de prototipar personatges i de Grian Cutanda que els va explicar el valor de les històries i el projecte Avalon.A més a més, el dijous dia 7 hi va haver una visita guiada pel poble de Sant Llorenç amb un tastet de productes locals a càrrec de les Ajuntaments de Sant Llorenç, Guixers i La Coma.

Visita cultural a Sant Llorenç de Morunys

En aquest projecte també han col·laborat l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès.

Taller de prototipar personatges Un dels tallers d'històries

Del 2 al 9 de setembre,(Itàlia, Portugal, Bulgària, Romania, Alemanya i Espanya) es van trobar a l'Alberg la Torre del Baró de Sant Llorenç de Morunys per a fomentar el món rural i la cultura del Solsonès a partir del storytelling, l'art d'explicar històries.El projecteés el primer projecte internacional organitzat per l'associació Deixant Empremta 2019, una organització juvenil que treballa per. Les activitats van ser molt variades, i els participants van tenir l'oportunitat de visitar el Santuari del Miracle, el Celler del Miracle amb un taller d'anàlisis de mostres de raïm a càrrec de Jordi Molner.