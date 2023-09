​Torna l’Entre Tots a Solsona FM

Set anys després de l’última emissió,amb l’Entre Tots.–repetició dimecres a la mateixa hora-, ens oferirà una hora de música seleccionada i comentada per gaudir amb la millor música de tots els estils. L’Entre Tots punxarà. El primer programa de la nova temporada de l’Entre Tots serà el proper dissabte 23 a les 10 del matí. No us el perdeu!

Altres notícies que et poden interessar