​Èxit de participació i públic al 1r Obert Ciutat de Solsona de bitlles

Podi sènior

Albert Vendrell

Ysabel Pelegrina

Mariona Trullols Mariona Trullols Mariona Trullols

Es va creure oportú aprofitar el camp de joc utilitzat durant uns quants anys pel. Aquest indret es ideal per a organitzar un torneig d’aquestes característiques on els enfrontaments directes no permeten cap errada ja que amb només 5 tirades s’ha d’aconseguir la victòria.Es va organitzar enLa categoria infantil va ser la primera en obrir el torneig i es van anant succeint leseliminatòries fina arribar a semifinals on l’emparellament i les partides van decidir que la final la juguessin l’Albert Vendrell i l’Ainhoa Manau. L’Albert es va imposar gràcies a la sevaregularitat. L’Àlex Bajo va guanyar la partida pel 3r lloc al Ramon Vilaseca.Una molt bona participació a la categoria infantil amb 11 tiradors/es.La categoria Sènior/Sub 25 es va iniciar seguidament amb partides molt disputades ambdesempats vàries dels 27 enfrontaments.sent aquesta la guanyadora d’aquesta primera edició del Obert Ciutat de Solsona. A la partida pel 3r lloc el Miguel Ferrer va guanyar la partida al Ramon Vilaseca.en un indret on el públic assistent ha tingut oportunitat de veure els tiradors i tiradores en acció.Agrair a l’Ajuntament de Solsona pel suport logístic i el obsequis pels que han assolit el podi.Esperem poder editar aquest torneig la propera temporada.