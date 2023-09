La Grossa de la Diada deixa un pessic a Solsona

Un dels guanyadors, mostra feliç, el bitllet que els ha repartit 50.000 euros Foto: Ramon Estany

La sort de la loteria deha tornat a somriure a Solsona. Ha estat avui, amb motiu del sorteig de la Diada.ha estat venut al Bar El Castell, un establiment on ja havia tocat el 2020 el 5è premi de la Grossa de Cap d'Any. Malauradament, tot i que tenien a la venda totes les sèries del número 21111, només s'ha venut una, justament a una penya d'amics que hi juguen habitualment comprant vàries terminacions. Així doncs, el premi extraordinari de 2.000.000 d'euros ha passat de llarg, però 50.000 s'hauran repartit entre el grup d'amics.El Miquel Riba, propietari del bar, i que també jugava a la mateixa penya, es mostrava molt content per aquest premi, que si més no, els permet començar amb bon peu unes merescudes vacances, aprofitant que tanca uns dies després de la Festa Major de Solsona. Lamenta, però,i especialment l'extra, que hauria estat dotat amb 2.000.000 d'euros.Podeu