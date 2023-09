Pilarin Bayés reivindica a Solsona que Catalunya pugui decidir ser un país lliure

Més de 300 persones han omplert la Plaça Ramon Llumà

Visita a l'ajuntament de Solsona

Minut de silenci per les víctimes del terratrèmol del Marroc

Amb una plaça de Ramon Llumà que no havia quedat mai abans tan petita per lesque hi han acudit, la ninotaire vigatanaha advocat per “un país socialment just”, on hi hagi cabuda per a la diversitat, “econòmicament pròsper, com som capaços de generar”, i “espiritualment elegant, basat en els valors antics, que ens han fet com som, però també en els nous amb empenta”. Igualment, Pilarín ha apel·lat a una Catalunya “feministament igualitària i ecològicament implicada”. Ho ha fet amb un parlament breu i didàctic amb el suport d’il·lustracions.“Volem que el que votem serveixi políticament, perquè volem decidir per convertir-nos en un país políticament lliure”, ha reivindicat la il·lustradora més popular i estimada de Catalunya, i ha afegit que “aquest és el futur que volem i que segur que aconseguirem amb unitat”, ha conclòs amb el tarannà encisador i optimista que la caracteritza.La vetllada s’ha completat amb la delicada actuació dela la guitarra tocada amb la seva particular tècnica que transforma l’instrument en un piano, i els ballarins deAriadna Viladrich i Ovidi Orrit amb dos temes de Yann Tiersen i Z. Preisner.Finalment, com ja és tradició, la plaça ha entonat, culminat amb una galejada dels trabucaires solsonins.Just abans de començar l’acte, l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha demanat un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes del tràgic terratrèmol del Marroc i per manifestar el suport a la comunitat marroquina de la ciutat.