​Les incidències a Rodalies han de tenir termini

Entre 1972 i 1979 vaig viure, treballar i estudiar a Berna ( Suïssa). A la vista del que vaig veure i viure, em considero mig suís.Podria detallar un centenar de temes que van des de petites coses a grans esdeveniments, en els quals son mestres a imitar.vaig copiar tot el que vaig poder, tot i que la dependència d’altresadministracions feia impossible tenir èxit en alguns objectius, però la puntualitat ha estatnorma, en totes les reunions, accions i activitats, fins el punt de donar un màxim d’un minut de tolerància. El mateix vaig aconseguir en atendre i respondre el noranta o noranta-cinc per cent de les peticions dels ciutadans. En fi, que tots podem col·laborar a fer que les coses funcionin si realment ens ho proposem.I puc afirmar que enDoncs, bé, en set anys, només en un cas, hi hagué un retard de 5 minuts, que fou explicat ijustificat com si es tractés d’un pecat mortal.Faig aquesta introduccióEs igual de quina es tracta perquè en els darrers dies, he tingut coneixement de mitja dotzena. No pot ser. No es pot admetre una relació tant elevada i constant en diverses línies , llocs i moments.A diferència dels qui creuen quepot resoldre la situació, no hi crec. No per qüestions partidistes sinó pel meu llarg coneixement del funcionament de l’administració de la Generalitat i de tots els seus organismes. Podria fer un llibre de multitud de males pràctiques, deficients inversions, promeses incomplertes, alta burocratització, i amiguisme en grans empreses que poden anar des de TV3, a l’ACA, passant per Sindicatures o el Servei Exterior.Ara bé,He demanat informació en els darrers temps a diversos càrrecs institucionals de l’Estat a Catalunya. Tots em diuen que les grans deficiències provenen d’una llarga parada d’inversions en modernització i manteniment, i que ara s’hi està fent front amb partides extraordinàries, que han de donar fruit en dos o tres anys.He de creure el que em diuen, per quan es tracta de persones serioses i ben informades, però a tot s’ha de posar terminis. I considero que tot i no ser favorable al traspàs a la Generalitat,que si arribats a 2030, tota la xarxa de Rodalies no va com una seda, s’iniciaran els estudis, previs al traspàs.i si s’ha de treballar dissabtes i diumenges es faci com si s’han d’habilitar jornades de nit. Qui paga, ha de tenir el servei que es mereix i no és de rebut, la constant cantarella d’incidències, per causes molt diverses, que precisen de renovacions en profunditat de tota la xarxa vella. Diner, pel que em diuen, n’hi ha. Doncs, que es noti.