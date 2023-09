​Emotiu reconeixement a Jaume Subirà en la ballada final de la Festa Major de Solsona

La nova capta, un encert

Foto de grup al final de la Capta Jove

Moment del ball de la Capta Jove

La d’avui ha estat lacom a director de l’Orquestra Patinfanjàs, la formació que posa música a la major part dels actes tradicionals de la Festa Major, així com del Carnaval i altres cites del calendari. Tot i que es mantindrà dins la banda com a trompetista, deixa voluntàriament la responsabilitat que ha assumit des del 2001. Per això l’alcaldessa, Judit Gisbert, li ha fet un reconeixement des del balcó consistorial just en acabar la ballada final i la plaça ha dedicat al músic una llarga ovació.“El Jaume és un agent cultural clau per al patrimoni festiu de la ciutat”, ha posat de relleu l’alcaldessa. Fill del fundador i primer director de la Patinfanjàs, Joan Subirà, “Joan de laRossa”, “ara ha pres la decisió de facilitar el relleu generacional i viure una mica més alliberat, tot i que continuarà aportant el seu talent musical a la festa”, ha afegit. Gisbert li ha agraït la seva “inestimable dedicació” durant tots aquests anys. També per això avuiIgualment, l’Agrupació de Geganters s’ha afegit al reconeixement lliurant-li un dels rams de les gegantes.Així, l’emotivitat ha imperat en la cloenda de l’esquema ancestral de la Festa Major solsonina. Ha estat, coincidint amb un dissabte vestit amb unes temperatures plenament estiuenques. Més de mig miler de persones s’han concentrat aquest migdia al voltant dels ballets tradicionals en una plaça enxiquida. Tot i que inicialment la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, havia d’acompanyar en aquests actes la corporació i els alcaldes de comarca, finalment ha excusat l’assistència amb motiu de la seva assistència al comiat, aquet matí a Masquefa, de la lingüista Carme Junyent.També avui la màxima representant de l’Ajuntament ha reconegut a la plaça Major, just abans de començar les danses, la tasca del solsoní. Ell ha estat la divuitena persona de la ciutat a representar la tradició del pubillatge arreu de Catalunya i a l’estranger en nom de la demarcació de Lleida.La principal novetat de la 370a Festa Major ha estat el, coorganitzada per l’Agrupació de Geganters i Joventut Solsonina. El regidor de Cultura, Albert Colell, considera que “ha estat un dels grans encerts de la Festa Major” i aposta fermament per mantenir en les properes edicions el nou plantejament, el dia 7, després d’un sopar popular i seguit d’un concert.“La primera nit de Festa Major solia ser força fluixa, després del castell de focs, i amb poc atractiu per als joves i, a més, la capta, l’endemà, anava a la baixa”, afirma Colell. Aquest any, en canvi, amb els tiquets venuts del sopar popular es calcula que van participar-hi més de 300 persones., afegeix el regidor. “La gent s’hi va abocar d’una forma espectacular”, certifica el macip major dels geganters, Roger Davins, que també fa un balanç excel·lent de la resta de convocatòries amb la imatgeria festiva.La Festa Major de Solsona continua fins dilluns. Tota la programació es pot consultar aquí: http://www.solsonalafesta.net/festamajor/programacio.html