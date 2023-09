33è Aplec independentista del Castellvell

Proyecto Una: combatre l’extrema dreta a les xarxes.

El proper 10 de setembre es celebrarà l’Aplec Independentista del Castellvell, i ja en seran 33 edicions. Queda lluny quan un grup d’independentistes de la comarca, en un moment en que aquest moviment era molt minoritari i estigmatitzat, van començar a organitzar-lo, com a acte previ a la Diada de l’11 de setembre. Des de llavors ha plogut molt però l’Aplec ha sigut testimoni de com ha evolucionat la política catalana en tots aquests anys.Enguany, com en els darrers, l’acte ésconjuntament amb l’ANC Solsona, Òmnium Solsonès i el CDR Solsonès.Seguint el fil de l’any passat, l’Aplec 2023 continuarà tractant la problemàtica deAquest fenomen, que s’està produint arreu d’Europa, també es viu al nostre país, i és un deure col·lectiu intentar combatre’l, perquè hi ha en joc els drets i les llibertats adquirits a base de molts anys de treball.L’Aplec seguirà l’estructura habitual, amb la pujada de l’estelada, a partir de les 5 de la tarda, des de la font del Passeig Pare Claret acompanyats d’una banda de músics joves de la comarca. Un cop a dalt, a 2/4 de 6, tindrem la xerrada de Proyecto Una. Aquest col·lectiu s’encarrega d’investigar i monitoritzar com l’extrema dreta utilitza els mitjans digitals per escampar el seu discurs, utilitzant formes aparentment inofensives. A Internet, i especialment les xarxes socials, s’hi està lliurant una intensa batalla cultural amb l’objectiu de modelar la mentalitat de la gent, especialment de la més jove. L’extrema dreta moderna fa temps que està utilitzant aquests canals per difondre els seus missatges i la seva ideologia, revestida de transgressió, fent calar el seu marc mental. A la vegada des de Proyecto Una tambécontrataquen, sent una fàbrica de mems, perquè, com diuen elles, hem d’estar disposades a riure ben fort des de la barricada, perquè ens hi va la vida.Simultàniament, com a novetat d’enguany, durant la xerrada hi haurà, desperta’t!” amb la seva autora, Sheila Carmona.En finalitzar l’acte es farà el Cant dels Segadors i hi haurà un berenar per a tothom.