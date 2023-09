Així se celebrarà la Diada de l'11 de setembre a Solsona

Programa d'actes

A Solsona, la diada de l'11 de setembre s'inscriu en els actes de la Festa Major. Comença amb el ja tradicionalOrganitzat des de la Fura conjuntament amb L'Assemblea de Solsona, Òmnium Solsonès i CDR Solsonès, el tema d'aquesta edició és el paper que juguen les xarxes socials amb la transmissió de discursos d'odi. Per parlar-ne, aquest any s'ha convidat a Proyecto UNa, que parlarà de la nova extrema dreta, de com utilitza les xarxes socials i de com fer-ho front.Aquest any també comptaran amb un espai infantil, serà un contacontes amb la Sheila membre d'Un racó del món, que explicarà el conte del que és autora "Geganta adormida, desperta't!".Com ja és habitual, l'aplec començarà amb lades del Passeig i finalitzarà amb el Cant dels Segadors i berenar.La vesprada del dia 10 té lloc, organitzat per l'Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, ANC de Solsona i Òmnium Cultural del Solsonès, i que enguany comptarà amb un parlament a càrrec de la ninotaire Pilarin BayésI aquest 11 de setembre, Solsona recupera la, una desfilada de desenes de tractors de la comarca, amb senyeres i estelades.TardaA les 5, PUJADA A PEU AL CASTELLVELL amb l’estelada gegant amb l’acompanyament dels Grallers d’Oliana. Punt de partida a la font del passeig del Pare ClaretOrganització: Casal Popular La FuraCol·laboració: Ajuntament de SolsonaA 2/4 de 6 a la torre del Castellvell, ESTESA DE L’ESTELADA i XERRADA “Extrema dreta i xarxes socials”, amb Proyecto Una. Tot seguit, berenar per a tothom.Durant l’acte, parada de la llibreria ambulant del Pirineu La Barraca i contacontes infantilOrganització: Casal Popular La FuraCol·laboració: Ajuntament de SolsonaVespre i nitA les 9 a la plaça de Ramon Llumà, ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA a Solsona. Parlament a càrrec de la dibuixant Pilarín Bayés, actuació musical d’Ivan Dach, amb acompanyament coreogràfic de l’Escola de Dansa de Solsona, cant d’“Els Segadors” amb l’Orfeó Nova Solsona i galejada dels Trabucaires de SolsonaOrganització: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, ANC de Solsona i Òmnium Cultural del SolsonèsCol·laboració: Orfeó Nova Solsona, Trabucaires de Solsona i Escola de Dansa de SolsonaMatíA les 9 a la plaça del Camp, ESMORZAR, i a 2/4 de 12, TRACTORADA POPULAROrganització: Associació d’Amics del Tractor d’Època del Solsonès