​Arrenca oficialment la Festa Major solsonina amb un reconeixement al trabucaire Mingo

Josep Maria Castellà, “Mingo”, que ha disparat la primera trabucada de la festa. Foto: Aj Solsona

Aquest migdia ha arrencat oficialment la Festa Major Foto: Aj Solsona

Proclamació dels nous representants del pubillatge

“Òbviament, l’inici escolar és per a tothom igual, també per als infants i joves solsonins. Però a Solsona aquests dies són un bàlsam”, ha remarcat l’alcaldessa, Judit Gisbert, en elamb què aquest migdia ha arrencat oficialment la Festa Major. Ho ha dit després dede la colla solsonina, tal com és tradició, enguany Josep Maria Castellà, “Mingo”, que ha disparat la primera trabucada de la festa.Gisbert ha descrit el Mingo com “una persona senzilla, humil, discreta i amb bon humor, apreciada per tots els companys de colla, des que va entrar-hi el 2005, i per tots aquells que el coneixen”. Nascut a Navàs el 1956 i pagès de tota la vida, és veí de Llobera, de Cal Mingo, des que s’hi va casar el 1982. Gaudeix fent de ferrer i condicionant les seves pròpies eines per treballar la terra, i té com a aficions la caça i el trabuc.En la seva salutació prèvia al primer passacarrers amb el pregoner,, concentrats el cap de setmana passat: “Temíem que la pluja ens aigualís els actes, però el temps va ser benèvol i podem estar satisfets de l’elevada participació a totes les convocatòries. Segur que és un bon auguri”.Els actes continuaran aquesta tarda,, i la proclamació dels joves als quals traspassaran la banda i la faixa. Per primera vegada, es canvia l’emplaçament de l’acte i es traslladaper assistir al cant de la Salve a la capella del Claustre, seguit del castell de focs. Una de les principals novetats, coorganitzada per l’Agrupació de Geganters i Joventut Solsonina, és el, amenitzada per la Trinxaranga, que s’avança un dia i amb un nou format. Enguany es recupera la música d’un ballet que tocava l’antic flabiolaire i s’introdueix un nou pasdoble compost ad hoc per Albert Fontelles-Ramonet. La capta es tancarà amb un concert a càrrec de La Zarigüella a partir de quarts d’una a la plaça Major.També és aquesta nit querepresentarà al teatre comarcal la primera funció de l’obra que estrena, Dos minuts infinits, i que hi ha programat el primer ball, amb l’orquestra, a la sala polivalent.