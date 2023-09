La Festa Major de Solsona ja es respira amb intensitat amb l'assaig general

Un any més, la Plaça del Consell Comarcal acull elsque culminen el darrer dia, amb la prèvia completa que congrega centenars de persones, en un aperitiu dels ballets que podrem veure a plaça els propers dies.La sessió s'ha celebrat una mica més d'hora que els altres anys, per no acabar molt tard al vespre. I és que el fet que la mainada ja hagi començat el curs i s'hagi de llevar d'hora al matí obliga als geganters a avançar l'hora dels assajos per que els més petits puguin anar a dormir aviat.Tot seguit, podeu veure un recull dels assajos dels darrers anys: