El Ple del Consell del Solsonès nomena nou gerent

El nou gerent ja ha assistit al Ple

Resum de la moció aprovada

Aquest dimecres a la tarda s'ha celebrat unal Consell Comarcal del Solsonès, amb un únicm punt de l'ordre del dia, el nomenament de gerent del Consell. La proposta de l'equip de govern, Àngel Ollé Pujols , ha estat ratificada amb els vots favorables dels 8 consellers de Compromís Municipal, els 6 consellers d'ERC (faltava el vot del president, Benjamí Puig, de baixa per malaltia) i l'únic de la CUP. Els tres consellers d'Independents pel Solsonès, s'han abstingut.El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres del consellcomarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada ésfuncionari de la Generalitat de Catalunya o de l’administració local, se l’ha de declararen situació de serveis especials.Correspon al gerent:a. Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del ple.b. Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.c. Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions en els límits de ladelegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.d. Dirigir el personal de la corporació.e. Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten lesatribucions del president i del ple.Les bases d’execució del pressupost del Consell Comarcal atribueixen a la gerèncial’autorització de despeses quan l’import de contractació no superi els 3.000,00 euros, cas que es considerarà de petita quantia, i es podrà tramitar directament amb una proposta de factura (ADO) per a la seva aprovació. Disposen també aquestes que les despeses que es derivin de contractes de subministrament d’energia, gas-oil, telèfon, i altres, així com contractes de manteniment, lloguers de local i prestació de serveis, que tingui concertats aquesta corporació, la seva tramitació es seguirà conforme el disposat en el paràgraf anterior per a despeses de petita quantia. Si bé caldrà estar en tot moment al que es disposi en dites bases que s’aproven juntament amb el pressupost de l’entitat.Cal dir que LRSAL regula també el personal directiu i que les funcions corresponents a lagerència encaixarien amb funcions pròpies d’aquest personal, malgrat la innegablerelació de confiança i assessorament que, envers el consell comarcal desenvolupa, i que és una nota característica del personal eventual. Amb l’aprovació de l’EBEP l’any 2007, caldria entendre que la previsió com a funcionari eventual referenciada ha quedat desplaçada per la normativa bàsica estatal, i per tant, el gerent del Consell comarcal desenvolupa funcions de direcció de l’òrgan pròpies de directiu professional més que d’assessorament polític (personal eventual).L’article 32 bis de la LRSAL disposa que el nomenament de personal directiu que, en el seu cas, hi hagués a les Diputacions, Cabildos i Consells insulars haurà d’efectuar-se d’acord a criteris de competència professional i experiència, entre funcionaris de carrera de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, de les entitats locals o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin a cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat que el corresponent Reglament Orgànic permeti que, en atenció a les característiques específiques de les funcions d’aquests òrgans directius, el seu titular no reuneixi aquesta condició de funcionari.El Consell Comarcal del Solsonès no disposa de reglament segons l’assenyalat en l’apartat precedent.Per tot això, aquesta presidència per delegació proposa al Ple l’adopció del següent acord:Primer. Aprovar que les funcions de gerència puguin ser desenvolupades per persones que no tinguin la condició de funcionari de carrera.Segon. Designar a Àngel Ollé Pujols gerent del Consell Comarcal del Solsonès.Tercer. Els serveis els prestarà de dilluns a divendres, a jornada completa i segons l’horari establert per la mateixa corporació, i la retribució que se li abonarà serà de 50.000,00 euros bruts anuals, distribuïts en 14 pagues.Quart. Aquest acord es notificarà a la persona interessada i es comunicarà a la TresoreriaGeneral de la Seguretat Social perquè cursi l’alta corresponent a partir del dia 12 desetembre de 2023.