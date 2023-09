Els senglars que arriben al centre de rescat es queden al refugi de per vida.

La Fundació Zoo del Pirineu es veu obligada aEl número d’animals que acudeixen a aquesta ONG privada està creixent. Comencen a rebre trucades de centres de rescat de tot Espanya per acollir aus rapinyaires lesionades que no poden tornar a la natura., diu la responsable de la fundació, Stania Kuspertova.Tot i que els ingressos del refugi són limitats, aquesta petita empresa que compta amb unaplantilla de 6 treballadors es llança a. Aquestes modificacions substancials, però, no permetran treballar de cara al públic i, conseqüentment, el parc s’haurà de mantenir tancat al públic, tot i que aquest fet tindrà com a conseqüència una baixada d’ingressos.Durant les 3 setmanes està previst, que van arribar fa 2 anys de Naturlandia,i complir amb la promesa deentre els entrenaments.amb la trobada anual dels socis, sòcies, padrins i madrines, que recolzen d’una manera desinteressada el compromís que té aquesta entitat amb els animals salvatges del nostre país.