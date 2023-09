​Pasqual Farràs reivindica la reflexió i el lirisme amb la novel·la «La necessitat»

ha presentat aquest dimecres la novel·la ‘La necessitat’ (Edicions de 1984). Amb una barreja de reflexió, lirisme i contemporaneïtat, l’obra se centra en una fotògrafa que viatja a Menorca per realitzar un reportatge a l’illa del Llatzeret i que uns imprevistos l’obliguen a quedar-s’hi més dies dels que tenia planificats. Lluny de l’entorn quotidià i atordida per una atmosfera que la sobrepassa, la protagonista inicia un procés d’introspecció que la portarà a enfrontar-se a la seva pròpia identitat. 14 anys després de la darrera novel·la, Farràs suma un nou volum en el seu projecte literari que reflexiona sobre com el discurs literari “pot ordenar el món”.La novel·la estàEn ser temporada baixa, l’illa està paralitzada i en l’entorn predomina el silenci. Aquest context condiciona a la protagonista que, al costat del fet que a l’Illa hi havia una gran estructura sanitària per reunir malalts en quarantena, la porta a plantejar-se com pot fotografiar el dolor del lloc sense que el reportatge el banalitzi.A partir d’aquí l’Aliciaa tot allò central de la seva vida i a la seva pròpia identitat. De fet, segons l’autor de la novel·la l’illa esdevé un “purgatori” perquè la protagonista hi arriba atabalada pel tipus de vida que porta d’obligacions i compromisos i en sortirà “renovada”.A banda de la introspecció a la pròpia identitat, amb l’excusa del reportatge fotogràfic, la novel·la. “La protagonista veu que només pot connectar amb l’esperit de l’illa des d’un estat emocional molt elevat, gairebé de commoció”, ha dit Ferràs.La protagonista també es preocuparà per la dificultat de l’expressió artística perperò, igualment, n’assumirà el desafiament. “Ella necessita trobar un sentit a al seva persona individual, trobar una identitat”, ha recordat.Pasqual Ferràs, que s’ha definit com, ha reflexionat que el treball és una novel·la “sense argument perquè hi passen moltes coses d’ordre moral". "Aquestes coses que passen són possibles gràcies al llenguatge”, ha assenyalat.Ferràs ha explicat que. “La meva escriptura no és tal com raja, de cada capítol hi ha moltíssimes versions. Fins que no tinc un capítol acabat definitivament no passo al següent”, ha afirmat. Finalment, ha reconegut que el personatge de l’Alicia té “tensions” com les que ell viu com a escriptor.‘La necessitat’ forma part d’unamb ‘La mort del fabulador’ i va continuar el 2009 amb ‘El vigilant i les coses’. Aquest cicle narratiu quedarà tancat amb la darrera novel·la en confecció ‘La vida a la frontera’.Ferràs ha recordat que les diferents novel·les no comparteixen un argument i són autònomes entre elles. Això sí,, compten amb personatges que van a la deriva i plantegen una reflexió sobre com el discurs literari pot "ordenar el món". Segons ha dit, ‘La necessitat’ incorpora a més a més reflexions sobre la construcció de la novel·la.Pel que fa a la quarta i última novel·la, Ferràs ha avançat que hi està treballant i comptarà amb