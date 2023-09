Què fer aquest llarg cap de setmana de Festa Major a Solsona: 7 a l'11 de setembre

Dijous 7 de setembre



A 2/4 d’11 a la catedral, REPIC DE CAMPANES



A ¼ d’1, TRET DE SORTIDA A LA FESTA MAJOR amb una trabucada a càrrec del trabucaire Josep M. Castella Peramiquel, “el Mingo”, TRONADA a la plaça Major i salutació de l’Il·lma. Sra. Judit Gisbert i Ester, alcaldessa de Solsona



Des de la casa consistorial, recorregut tradicional del PASSACARRERS amb els gegants, cavallets, bou, mulassa i drac, acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs i el pregoner

Trabucaires Foto: Ramon Estany

Tarda

A les 6 a la plaça del Camp, ACTE DE COMIAT DEL PUBILLATGE 2022 I PROCLAMACIÓ de la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí de la ciutat de Solsona 2023

Organització: Associació del Pubillatge Solsoní

Col·laboració: Ajuntament de Solsona



Vespre i Nit

A 1/4 de 9 a la catedral, REPIC DE CAMPANES per anunciar el cant de la Salve



BAIXADA de la corporació municipal des de l’ajuntament cap a la catedral, acompanyada per la pubilla, l’hereu i el fadrí de Solsona del 2022, l’hereu de les comarques lleidatanes, el ball de bastons i l’Orquestra Patinfanjàs



A ¾ de 9, a la capella del Claustre, CANT DE LA SALVE, interpretat per l’Orfeó Nova Solsona. Presidirà l’acte l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona.

L'Escolania del Claustre Foto: Ramon Estany

A ¾ de 10, il·luminació de carrers amb teieres i, al pati de l’escola Arrels II, CASTELL DE FOCS presidit per la comitiva procedent de la catedral



Tot seguit, a la plaça Major, SOPAR POPULAR I CAPTA amb els gegants joves amenitzada per la banda Trinxaranga

Organització: Agrupació de Geganters i Joventut Solsonina

Col·laboració: Ajuntament de Solsona



A les 11 a la sala polivalent, BALL de Festa Major amb l’orquestra JUNIOR’S

Ball de cavallets Foto: Ramon Estany

A 2/4 d’11 al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Dos minuts infinits, obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

Organització: Lacetània Teatre

Col·laboració: Ajuntament de Solsona



A 2/4 d’1 a la plaça Major, CONCERT a càrrec de La Zarigüella

Organització: Agrupació de Geganters i Joventut Solsonina

Divendres 8 de setembre



A les 9 a la capella del Claustre, MISSA CANTADA per l’Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre, presidida per Mn. Joan Lladó i Vilaseca



A 2/4 de 10, seguint les muralles antigues, CIRCUMVAL·LACIÓ de la ciutat amb els tirs dels TRABUCAIRES

Pubilles i donzelles Foto: Ramon Estany

A 2/4 i deu minuts d’11, des de l’ajuntament, BAIXADA cap a la catedral de la corporació municipal, la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí 2023, l’hereu de les comarques lleidatanes, així com altres representants del pubillatge de títol nacional, l’Orquestra Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria festiva

Balladors d el'Àliga i aligons Foto: Ramon Estany

A les 11, MISSA CONCELEBRADA, presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona, acompanyat pel capítol catedral i la resta de sacerdots. Hi assistiran els priors dels quatre castells



Migdia

Tot seguit, a la plaça Major, salutació de la pubilla i l’hereu de Solsona 2023, acompanyats de la donzella i el fadrí, i BALLETS TRADICIONALS. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels ossos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants.

Ball de bastons Foto: Ramon Estany

A continuació, a la plaça Major, TRONADA preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles



Tarda i vespre

A partir de les 5 a la plaça del Camp, XII CONCURS DE MÚSICS AL CARRER

Organització: Joventut Solsonina

Col·laboració: Ajuntament de Solsona

Ballador del Drac Foto: Ramon Estany

A ¼ de 7 des de l’ajuntament, BAIXADA de la corporació municipal cap a la catedral, acompanyada per la mateixa comitiva del matí



A 2/4 de 7 a la catedral, HOMENATGE A LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE amb el ball de l’àliga i la cantada de goigs a càrrec de l’Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. Enguany és pendonista Isidre Angrill Balletbó.

Pendonista de la Mare de Déu del Claustre 2013 Foto: Ramon Estany

Tot seguit, a la plaça Major, SARDANES a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona



Nit

A les 10 al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Dos minuts infinits, obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

Organització: Lacetània Teatre

Col·laboració: Ajuntament de Solsona



Dissabte 9 de setembre



A les 9 a la capella del Claustre, MISSA CANTADA per l’Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre, presidida per Mn. Jaume Prat i Borràs

Balladores dels Nans Foto: Ramon Estany

A 2/4 de 10, seguint les muralles antigues, CIRCUMVAL·LACIÓ de la ciutat amb els tirs dels TRABUCAIRES



A 2/4 i deu minuts d’11, des de l’ajuntament, BAIXADA cap a la catedral de la corporació municipal, presidida per l’Hble. Sra. Natàlia Garriga i Ibáñez, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i acompanyada per alcaldes de la comarca, la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí 2023, l’hereu de les comarques lleidatanes, així com altres representants del pubillatge de títol nacional, l’Orquestra Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria festiva

Cor de la Capella del Claustre Foto: Ramon Estany

A les 11, MISSA CONCELEBRADA, presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona, acompanyat pel capítol catedral i la resta de sacerdots



Migdia

Tot seguit, a la plaça Major, BALLETS TRADICIONALS. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels ossos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants.



A continuació, a la plaça Major, TRONADA preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles

Seguici religiós Foto: Ramon Estany

Tarda i vespre

De les 3 a les 8 del vespre, XLII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA sobre Solsona i el seu entorn



Des de les 3 i fins al vespre a la catedral, BESAMANS A LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE



Tarda

A 2/4 de 6 a la plaça de Sant Joan, CONCERT de cobla a càrrec de l’orquestra La Principal de la Bisbal



A les 6 a la plaça de l’U d’Octubre, ESPECTACLE FAMILIAR Disco per Xics, a càrrec de Fadunito



A 2/4 de 8 a la plaça Major, SARDANES interpretades per Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i La Principal de la Bisbal Portadores de la Mare de Déu Foto: Ramon Estany

Nit

A les 9 a la plaça del Camp, SOPAR POPULAR amb l’actuació de Marc Anglarill.

Tot seguit, des d’aquesta plaça, XI Barramiau amb la Trinxaranga

Organització: Joventut Solsona

Patrocini: Ajuntament de Solsona



A les 10 al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Dos minuts infinits, obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

Organització: Lacetània Teatre

Col·laboració: Ajuntament de Solsona



A les 11 a la sala polivalent, BALL de Festa Major amb l’orquestra La Principal de la Bisbal



Matinada

A la 1 a la plaça del Camp, CONCERT JOVE amb Akelarre i La Tropical

Organització: Joventut Solsonina

Diumenge 10 de setembre

Matí i migdia

De 9 a 2/4 de 2, XLII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA sobre Solsona i el seu entorn



A les 10, XLV PUJADA CICLISTA AL PI DE LA TORREGASSA. Concentració a 2/4 de 10 a la plaça del Camp. Tret de sortida al carrer del Parc (adjacent al pati de l’escola Setelsis). Es lliurarà un diploma commemoratiu a totes les persones participants al punt d’arribada, que també serà a la plaça del Camp

Organització: Penya Ciclista L’Esforç i Ajuntament de Solsona



A les 11 a la plaça del Camp, TALLER DE CIRC La gran parada, a càrrec de la companyia Tot Circ



A les 11 a la catedral, MISSA per als difunts confrares i de la parròquia



A 2/4 de 12 a la plaça de la Catedral, CLASSE OBERTA DE LINDY-POP. Tot seguit, ball de swing en grup a càrrec de Vero Sala and The Swingin Combo



Tarda

A les 5, PUJADA A PEU AL CASTELLVELL amb l’estelada gegant amb l’acompanyament dels Grallers d’Oliana. Punt de partida a la font del passeig del Pare Claret

Organització: Casal Popular La Fura

Col·laboració: Ajuntament de Solsona

A les 5 al camp de futbol municipal, PARTIT DE LLIGA de 2a catalana entre el CF Solsona i el CF Balaguer

A les 5, VISITA GUIADA ESPECIAL A LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE a càrrec de Solsona Experience

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

A les 5, al capdamunt del passeig del Pare Claret, TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS

Organització: Club d’Escacs L’Elefant



A 2/4 de 6 a la torre del Castellvell, ESTESA DE L’ESTELADA i XERRADA “Extrema dreta i xarxes socials”, amb Proyecto Una. Tot seguit, berenar per a tothom.

Durant l’acte, parada de la llibreria ambulant del Pirineu La Barraca i contacontes infantil

Organització: Casal Popular La Fura

Col·laboració: Ajuntament de Solsona



A les 6 al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Dos minuts infinits, obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

Organització: Lacetània Teatre

Col·laboració: Ajuntament de Solsona



Vespre i nit

A 2/4 de 8 a la plaça Major, SARDANES interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona



A les 9 a la plaça de Ramon Llumà, ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA a Solsona. Parlament a càrrec de la dibuixant Pilarín Bayés, actuació musical d’Ivan Dach, amb acompanyament coreogràfic de l’Escola de Dansa de Solsona, cant d’“Els Segadors” amb l’Orfeó Nova Solsona i galejada dels Trabucaires de Solsona

Organització: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, ANC de Solsona i Òmnium Cultural del Solsonès

Col·laboració: Orfeó Nova Solsona, Trabucaires de Solsona i Escola de Dansa de Solsona



A les 11a la plaça del Camp, HAVANERES amb el grup Port Bo



Matinada

A 2/4 d’1 a la sala polivalent, CONCERT JOVE amb Buhos, La Quinta i DJ Arzzet

Organització: Joventut Solsonina

Col·laboració i patrocini: Ajuntament de Solsona

Dilluns 11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya

Matí

A les 9 a la plaça del Camp, ESMORZAR, i a 2/4 de 12, TRACTORADA POPULAR

Organització: Associació d’Amics del Tractor d’Època del Solsonès



D’11 a 2, al passeig del Pare Claret, a l’altura del Casal de Cultura i Joventut, CASTELLS INFLABLES per al públic infantil



Tarda

A les 6 al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Dos minuts infinits, obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

Organització: Lacetània Teatre

Col·laboració: Ajuntament de Solsona

