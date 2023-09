L'Escola Agrària del Solsonès organitza un curs d'elaboració de pinsos ecològics

Professorat

Realització

Programa

L’augment de la producció d’aliments ecològics provoca la necessitat d’augmentar la producció de pinsos ecològics. El curs explicarà el procés de fabricació de pinsos ecològics des de quines varietats cal plantar i quines són les necessitats nutricionals dels animals, fins a com aconseguir una millor estabilització del pinso final. Hi haurà una sessió en la qual es visitaran les iniciatives Celler Cooperatiu de Salelles i l’explotació cal Pauet.Les preinscripcions al curs per a l’elaboració de pinsos ecològics es poden formalitzar en línia a través deli costa 32 euros. Per a més informació podeu contactar amb la coordinadora de la formació per correu electrònic a silviadomingo@gencat.cat Pere Tatjé, nutricionista i veterinari.Pep Bover, ramader ecològic productor de pinso propi i expert agroecològic de cal Pauet.Pino Delás i Lluís Vila, ramaders ecològics de porcí de Llavora.cat, i productors de pinso.Cristina Babot, Celler Cooperatiu de Salelles SCCL, productor de pinso ecològic.Marina Vilaseca, tècnica de L’Arada SCCL.Lloc: Escola Agrària del SolsonèsCalendari: dies 20, 27 de setembre i 4, 11 i 18 d’octubre.Horari: 16.00 a 20.00 h Excepte el dia de visita que es començaria aproximadament ales 15 h, per temes de llum solar.Durada: 20 hIntroducció a les necessitats nutricionals de les principals espèciesQuè ens cal per produir el pinso?Què podem, i com, produir-nos nosaltres mateixes?Com conservar-lo i com planificar-ne la producció?Com formular pinsos equilibrats a peu d’explotació. Eina Solver.Al Celler Cooperatiu de Salelles SCCL i a l’explotació Cal Pauet.Experiència de Llavora Agropecuària.El cooperativisme rural: L’Arada i territori de Masies.