Impuls a la indústria de Cardona amb la urbanització de La Cort II

Assistents a la visita als terrenys industrials

Col·laboració de les institucions i el món empresarial

El Departament de Territori, a través de l’INCASÒL, promou el sector d’activitats econòmiques, al Bages, que compta amb una inversió de 4.586.910,75 euros i un termini d’execució d’un any. La consellera de Territori,, acompanyada del secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana,, la directora de l’INCASÒL,, i l’alcalde de Cardona,, ha visitat aquesta tarda els terrenys, on avui han començat les obres, per presentar l’impuls econòmic que aquesta nova actuació representa per al territori.La col·laboració d’ambdues administracions i de diferents empresaris de la zona que s’han implicat en el projecte des de l’inici, amb l’adquisició dels terrenys on es desenvoluparà el nou sector, permetpromoguda també per l’INCASÒL. El seu desenvolupament facilitarà la consolidació i ampliació d’un teixit econòmic lligat al territori i diversificarà l’activitat, històricament molt centrada en la mineria.Precisament“que ha permès impulsar un projecte d’economia sostenible que reequilibra el territori”. “Volem un país equilibrat i volem que passin coses a tot arreu, perquè totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital, visquin on visquin”, ha manifestat. “En aquest nou sector, el que fem és consolidar un teixit econòmic lligat al territori tot preservant el valor ecològic de l’entorn, per tant, promovem activitat econòmica en entorns urbanístics de qualitat”, ha valorat.Per a l’alcalde, “aquest és un projecte vital per al municipi que permetrà fer un salt endavant pel creixement econòmic i social del nostre municipi”.Després de la urbanització, l’INCASÒL tindrà. Aquestes parcel·les formaran part d’un sector amb més del 58% del les parcel·les ja en propietat de l’Ajuntament i de les empreses que s’hi instal·laran: Semen Cardona SL, Excavacions Cots Codina SL, Jogasan Inversiones SL, Estaciones de Servicio Vilalta SA i Aira Robòtics SL., en uns terrenys força planers corresponents al Camp Gran de la Cort. L’elecció d’aquest àmbit evita l’afectació de diverses zones sensibles, com són el corredor ecològic del Cardener, els camps propers a la Masia del Reig i el bosc situat a l’entorn del seu camí d’accés. Així mateix, la seva urbanització, que aprofita els accessos ja existents al polígon de la Cort, millora la incorporació a la C-55 pel seu costat nord mitjançant una rotonda.Històricament,. El tancament de la mina als anys 90 i, posteriorment, la clausura de la planta de producció de clor l’any 2018 va provocar una important reducció de l’activitat econòmica i, conseqüentment, de la població del municipi.El desenvolupament del sector La Cort, promogut per l’INCASÒL, ha generat unperò està pràcticament esgotat i és precisa de nous sòls per a la seva ampliació i per poder seguir generant activitat econòmica al municipi.En aquest sentit, l’interès mostrat per diferents empresaris per instal·lar-se a Cardona ha estat el detonant perquè, a finals de l’any 2020 l’Ajuntament i l’INCASÒL signessin un. Durant el 2021,aquesta col·laboració es va concretar, d’una banda, amb la redacció dels documents urbanístics i l’agilització al màxim els terminis de les aprovacions, i de l’altra, en l’adquisició del sòl brut per part del empresaris interessats (70%) i de les dues administracions (30%), fet que garantia l’execució de la primera fase del sector. Uns mesos més tard, l’adquisició de 50.000 m2 per part d’una de les principals empreses, Aira, associada amb una empresa danesa, Frontmatec, va possibilitar que el sector es pugui urbanitzar en una sola fase.Aquesta empresa cardonina, especialista en el desenvolupament i la fabricació de robots per al sector càrnic-alimentari està col·laborant amb l’impuls d’uns mòduls formatius de robòtica i programació, per tal de promoure la formació qualificada i possibles llocs de treball que la implantació d’aquesta empresa necessitarà en els propers anys.