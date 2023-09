Els Trabucaires de Solsona reben dues joves incorporacions

La colla de Trabucaires de Solsona es rejoveneix amb els dos darrers ingressos, el de, i el de. Ambdós faran la seva primera sortida aquesta Festa Major.A punt de ser alumna de Dret a la UAB, amant de les tradicions i donzella d'honor de Solsona el 2021, la Judit porta a la sang l'afició pel trabuc (és neta del cap de colla, Josep Vendrell, "Estevet"), però ha hagut d'esperar fins a assolir la majoria d'edat per fer la formació corresponent i obtenir el permís d'armes., que ho va fer fa dos anys., per al Marc, formar part dels Trabucaires de Solsona és "una oportunitat per col·laborar amb la Festa Major des de dins".La colla solsonina, considerada la més antiga de Catalunya (creada com a grup organitzat fa 58 anys però amb més de 450 anys d'història des de la primera referència d'aquesta expressió festiva al país), té en aquests moments. La dimensió ideal, segons Josep Vendrell, seria de 18 o 19 persones. El repte per al grup és trobar trabucaires amb disponibilitat per cobrir totes les sortides a les quals se'ls requereix.

