Més de 500 alumnes comencen el curs escolar a l'Institut Francesc Ribalta

la formen 70 docents, dels quals 67,5 són places de professorat (d’aquestes, 22 són de professorat nou respecte als cursos anteriors), 3 educadors/es,1 tècnica d’integració social i 36 hores de vetllador/a. Així mateix, el centre també compta amb el personal imprescindible del PAS (2 administratius, 2 conserges i 2 de personal de neteja)Enguany i segons les paraules del director del centre, en"Gaudirem de tot l'equip humà de l'Institut. Començarem el curs amb l'objectiu d'aconseguir uns bons resultats educatius per a l'alumnat - més de 520 - tant en la seva formació acadèmica com en el seu creixement personal. És per això que haurem d'incidir en les diferents metodologies d'aprenentatge, en l'acompanyament tutorial, en la millora de l'autonomia de l'alumnat. Seran, doncs, mitjançant el Pla Lector, els desdoblaments o les codocències, el divers ventall de matèries optatives, els projectes interdisciplinaris, la potenciació de les llengües estrangeres i els intercanvis a l'estranger, les eines que ens ajudaran a assolir els nostres objectius.Ja el curs passat, professorat i famílies, vam decidir regular l'ús dels dispositius mòbils al centre, així que, tant per a l'alumnat d'ESO com per al de cicles de grau mitjà, IFE i PFI, l'espai educatiu serà sense mòbil.Un objectiu clau del curs serà posar en marxa els nous cicles de grau superior, el de Tècnic/a d'Integració Social i el d'Automatització i Robòtica Industrial, així es dona resposta a una necessitat del territori.Per acabar i amb la finalitat de millorar la cohesió social, volem potenciar les extraescolars de tarda i el servei de menjador.”disposa de cuina pròpia amb una cuinera i una ajudant de cuina, que elaboren diàriament (de dilluns a dijous) els menús amb productes de temporada i de proximitat. Es pot triar entre quatre plats; es satisfan així tots els gustos i necessitats del nostre alumnat i professorat, presentats de forma molt acurada per tal de fer-los agradables en tots els sentits. A més, també ofereix un servei d'esmorzars saludables amb entrepans i fruita a l'hora del pati.el centre comptarà amb 27 grups repartits entre ESO, batxillerat (Científic/Tecnològic Humanístic /Social) i Batxibac, CF de grau mitjà (Atenció a les persones amb dependència i Cures auxiliars d’infermeria) CF de grau superior (Integració Social, Automatització i Robòtica industrial) PFI (Auxiliar de vivers i jardins), IFE (Auxiliar en manteniment d’instal.lacions esportives) i CF de grau bàsic d’electricitat i electrònica.d’en Pep Porredon, director; na Julia Fernández, coordinadora pedagògica; na Clàudia Cabanas, cap d’estudis adjunt i les dues noves incorporacions, n’Ester Ballabriga, secretària i n’Alba Suau, cap d’estudis.Per tots ells, és l'inici d'un segon projecte amb una renovació d’una part de l'equip i confegit amb molta il·lusió.Volem fer paleses unes, tals com les obres que s’han fet per a renovar laboratoris, millorar l’aula de música i poder-hi incorporar la dansa, s’ha instal·lat un ascensor a l’edifici dels estudis postobligatoris, s’han fet aïllaments de cobertes i d’altres que ens ajudaran a fer un centre més sostenible climàticament.I referent a la prohibició dels dispositius mòbils a l’Institut Francesc Ribalta, la nostra cap d’estudis,, ens comenta: “Ha estat una decisió consensuada entre famílies i comunitat educativa. És evident que formen part de la nostra vida i que ens ofereixen un ventall de possibilitats infinites, però un mal ús té riscos greus. La ràpida incorporació dels mòbils a la vida diària ha implicat una revolució en la nostra manera de relacionar-nos.Aquest impacte ha afectat a tothom, però sobretot el col·lectiu d’infants, adolescents i joves, els nadius digitals. Aquests han crescut amb aquestes tecnologies i, per tant, han normalitzat i interioritzat l’ús de dispositius amb les pantalles en les seves dinàmiques de funcionament i socialització i les fan servir de manera completament quotidiana. Tanmateix, s’ha observat que en població infantil i juvenil han augmentat les conseqüències negatives associades a l’ús excessiu d’aquests dispositius, com ara el malestar emocional. És per això que considerem essencial un bon aprofitament de les classes, sense distraccions i tenim ganes que els patis tornin a tenir vida, joc i conversa.Per aquests motius aplicarem amb rigorositat les mesures recollides en el pla de convivència i les normes del centre respecte a l’ús del mòbil.”

Posters Mòbil FR 5 1 by naciodigital on Scribd