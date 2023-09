​El Consell Comarcal adjudica les 6 línies de transport escolar

El Consell Comarcal del Solsonès ha adjudicat lespel curs escolar 2023-2024 i fins el curs 2026–27.El servei de transport escolar, que té un, disposarà de sis rutes, concretament, la de Solsona – Freixinet – Ardèvol (Alsina Graells Autotransportes, SA), la de Solsona – el Pi de Sant Just (Alsina Graells Autotransportes, SA), la de Solsona – Navès (Luís López Higueras), la ruta de Port del Comte - Sant Llorenç – la Coma (Moisès Caserras Irla), el servei per Alumnes amb dificultats de mobilitat (actualment Pi de Sant Just – Solsona) (Luís López Higueras), i, finalment, la ruta de transport escolar Solsona – Cardona (Autocars Tarrés, SL).El serveii tindrà una durada fins el dia 22 de juny, amb un total de 176 dies lectius.El Consell Comarcal del Solsonès, exercint les competències delegades del departament d’educació,el transport escolar i els ajuts de desplaçament de l’alumnat de tota la comarca.