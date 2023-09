Gran Premi Catalunya 2023

Selecció femenina campiona del Gran Premi Catalunya

Foto de grup dels integrants de les seleccions catalanes del Gran Premi Catalunya.

El dissabte dia 2 de setembre la Federació Catalana de Bitlles va organitzar conjuntament amb el club local de Les Franqueses del Vallés el torneig Gran Premi Catalunya – Supercopa.En aquest torneig hi participen les quatre seleccions catalanes, Femenina, Masculina, Sub 25 i Infantil. Els components de les mateixes son les i els millors tiradors de la temporada 2022-23.El Club de Bitlles Olius amb 7 membres a les diferents seleccions ha estat el club que méstiradors/es ha aportar a les seleccions.Aran Badia i Ainhoa Manau a la selecció Infantil. Pol Viladrich i Carla Muntada a la Sub25.Dolors Torres a la femenina i Toni Márquez i José Luis Carnerero a la masculina.La competició ha estat guanyada per la selecció femenina amb una segona volta espectacular, revalidant el triomf aconseguit a l’edició de l’any anterior.Gran ambient i organització d’aquest esdeveniment que dona pas a la temporada de bitlles2023-24.Felicitats als membres de CB Olius pel bon paper realitzat durant la temporada passada que els ha valgut ser cridats a les seleccions catalanes.