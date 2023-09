Xavier Novelles:«Fer un retaule gòtic ha suposat quasi 500 hores de treball»

El públic ha pogut visitar aquest diumenge l'exposició

Novelles, presentant l'exposició a la inauguració

conformen l’exposició “Fet en Temps Lliure”, una mostra de treballs i col·leccions de l’artista amateur solsoní Xavier Novelles inaugurada aquest diumenge al migdia i que s’exposa a partir d’avui a la Sala d’Exposicions de la Casa Gran del Santuari del Miracle. La mostra inclou una, des d’un gegantó i un petit drac de desfilada a sengles retaules d’inspiració romànica i gòtica. Organitzada per l’Ajuntament de Riner, la mostra es pot visitar de dilluns a diumenge, de 10 a 13 h.L’exposició inclou també(com una màquina de cosir i un tocadiscos antics), cadires personalitzades, teatrets, un decorat per a representacions nadalenques i joguines de fusta, així com col·leccions de locomotores a escala, baralles de cartes exclusives d’Heraclio Fournier, xapes de cava, CD’s de sardanes i sucrets (més de 5.000). També s’hi poden veureNovelles ha destacat l’esforç que ha representat elaborar els dos retaules exposats a la mostra, un de romànic i un de gòtic, confeccionats amb el sistema original, és a dir, amb fusta, pintats al tremp d’ou i amb marcs daurats. “El retaule barroc ha suposat treballar 30 hores setmanals durant quatre mesos, és a dir, quasi 500 hores”., en el qual va sorgir la seva afició a la recreació d’art medieval, de la mà d’un taller de restauració conduït per Màrius Codina.ha destacat que l’exposició “és una oportunitat d’atansar al públic l’obra d’un artista que, sense ser professional, destaca per la seva imaginació i creativitat, d’una banda, i entra també plenament en la nostra filosofia d’atansar la cultura popular als micropobles, de l’altra”.