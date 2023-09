El CE Oliana alça el títol de la Copa Pirineus

El CE Oliana s'ha proclamat campió de la sisena edició de la Copa Pirineus. En el triangular final disputat al Municipal Emili Vicente, a La Seu d'Urgell, ha guanyat els dos partits enfront del CF Tremp i FC La Seu d'Urgell per endur-se la competició estival de referència a la pretemporada dels equips de les comarques del Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà.

TRIANGULAR FINAL

CD OLIANA - CF TREMP 2-0

FC LA SEU D'URGELL - CF TREMP 3-1

FC LA SEU D'URGELL - CD OLIANA 0-1



El CE Oliana s'ha imposat en el primer partit del triangular al CF Tremp (2 a 0) en què sobretot ha destacat l'encert i efectivitat a cara a porteria de l'equip guanyador. El conjunt de l'Alt Urgell ha defensat amb dents i ungles. Tot i que l'equip del Pallars Jussà ha tingut ocasions per, com a mínim, anotar un gol, no ha estat capaç. En canvi, l'Oliana ha maximitzat les seves oportunitats per a endur-se la victòria.

En el segon duel, la FC Seu d'Urgell ha guanyat el CF Tremp (3-1). El conjunt vencedor ha començat l'enfrontament molt endollat i ràpidament s'ha col·locat amb un avantatge de 2 a 0 en el marcador. Tot i això, els del Pallars Jussà han mostrat caràcter per a reduir diferències i fins i tot de disposar d'alguna ocasió per empatar. Quan el Tremp estava bolcat a l'atac, la Seu d'Urgell ha sentenciat amb el tercer gol.

Amb aquests resultats, s'ha arribat a l'enfrontament decisiu entre els guanyadors dels dos primers partits del triangular. L'Oliana ha marcati després ha resistit totes i cadascuna de les escomeses de La Seu d'Urgell, que ha intentat de totes les maneres possibles marcar, però el resultat no s'ha mogut més. El CD Oliana s'ha proclamat campió de la Copa Pirineus.

el vicepresident i delegat a Lleida de la FCF, Josep Maria Espasa lliurà el trofeu al capità de l'Oliana

Com a representació de la Federació Catalana de Futbol hi ha assistit el vicepresident i delegat a Lleida, Josep Maria Espasa. D'aquesta manera s'ha donat per finalitzada la Copa Pirineus, que organitza la delegació de Lleida de l'FCF, i que s'ha convertit en una competició de referència en les pretemporades dels equips lleidatans.