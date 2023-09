El bisbe de Solsona concedeix un any sabàtic al rector de Cardona

Aquest divendres, 1 de setembre, el bisbe de Solsona ha signat diversos nomenaments diocesans. La majoria, ratifiquen els ja existents, i són per a un període de 4 anys. Destaca, però, el cas de l'actual rector de Cardona, Mn. Carles Pubill i Gamisans, a qui ha donat autorització per a un any sabàtic. En substitució, ha nomenat Mn. Francisco Bernabé i Alfonso, sacerdot diocesà d’Oriola-Alacant, administrador parroquial de la parròquia de Sant Miquel de Cardona pel temps d’un any.La resta de nomenaments són els segünets:Mn. Xavier Romero i Galdeano, delegat de catequesi i iniciació cristiana, per un termini de quatre anys.Sra. Teresa Gené i Camps, delegada d’ensenyament i cultura, per un termini de quatre anys.Sra. Ester Clua i Miras, delegada d’ecumenisme i diàleg interreligiós, per un termini de quatre anys.Sra. M. Teresa Valero i Melgosa, delegada de pastoral del primer anunci, per un termini de quatre anys.Mn. Lluís Prat i Sabata, delegat de litúrgia, per un termini de quatre anys.Sr. Carles Freixes i Codina, delegat de patrimoni cultural (art sacre), per un termini de quatre anys.P. Xavier Poch i Farré, OSB, delegat de santuaris i pietat popular, per un termini de quatre anys.Sra. Maria Lluïsa Garcia i Guixé, delegada de pastoral de la salut i la gent gran, per un termini de quatre anys.Mn. Marc Majà i Guiu, delegat de pastoral vocacional, per un termini de quatre anys.Mn. Marc Majà i Guiu, delegat de pastoral d’adolescència i joventut, per un termini de quatre anys.Sra. Teresa Gené i Camps, delegada d’escoles de formació del laïcat, per un termini de quatre anys.Sra. M. Teresa Valero i Melgosa, delegada de moviments d’apostolat seglar, per un termini de quatre anys.Mn. Josep Maria Vilaseca i Ribalta, delegat per al diaconat permanent, per un termini de quatre anys.Sra. Júlia Ayala i Vilardell, delegada de mitjans de comunicació social, per un termini de quatre anys.