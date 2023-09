«Dos minuts infinits» per aquesta Festa Major de Solsona

Sinopsis:

DOS MINUTS INFINITS

DOS MINUTS INFINITS és la proposta teatral d'aquesta Festa Major. Una comèdia de ciència ficció basada en l’aclamada pel·lícula «Droste no hate» de Bokura que Lacetània Teatre ha adaptat per al Teatre Comarcal sota la direcció d’Aleix Albareda. Hi haurà una funció tots els dies de la Festa Major: 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre i també els dies 16 i 17 de setembreDOS MINUTS INFINITSbarrejant la ciència ficció amb la comèdia i una breu història d'allò més insòlita que dona lloc a diverses variacions de paradoxes temporals. Un divertiment, un exercici d'estil que rere l’aparent senzillesa del relat s’hi amaga un muntatge tècnicament complex destinat a que tot el que viu l’espectador s’ajusti al temps narratiu.“Eh! Estic aquí! a la pantalla.Hola, sóc jo.Sembla que estic al futur.Sóc tu d’aquí a dos minuts”Què passa quan descobreixes que la tele de casa teva et mostra un futur de dos minuts, i la tele de la cafeteria un passat de dos minuts?Dies i horaris de les sessions:- dijous 7 de setembre a les 22.30 h- divendres 8 de setembre a les 22.00 h- dissabte 9 de setembre a les 22.00 h- diumenge 10 de setembre a les 18.00 h- dilluns 11 de setembre a les 18.00 h- dissabte 16 de setembre a les 22 h- diumenge 17 de setembre a les 18 hLloc: Teatre Comarcal de SolsonaPreus:- entrada general: 15 euros- entrada socis/es Lacetània: 12 euros- menors de 16 anys: 12 eurosVenda d'entrades online a https://entradessolsones.com/activitat/lodelbisbe-4-0També es vendran entrades 1 hora abans de la funció a la taquilla del Teatre ComarcalAmb: Andrea Nosàs, Max Rendé-Pelfort, Marta Roure, Montze Meera, Marc Vilà, Núria Florensa, Gina Florensa, Tate Gualdo, David Estany i Cesc Boix.Adaptació i direcció: Aleix Albareda.Ajudantia: Mònica Casamiquela.Tècnics: Ramon Cots, Marc Triquell.Agraïments: Perruqueria Nuri, Cafès Gener i Maria Ariza.