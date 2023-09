Solsona posarà llum al camí de cal Sotaterra

L'ajuntament de Solsona instal·laal camí de Cal Sotaterra, després de considerar la necessitat d'il·luminar aquest camí de la Ribera de Solsona de 5 metres, que actualment no disposa de llum artificial.El projecte tècnic, que ha estat redactat pels serveis tècnics municipals,per la quantitat d'ombra projectada pels arbres existents. Elper contracte és de 30.335,63 euros (sense IVA) i 36.705,99 euros (21% d'IVA inclòs).Es tracta d’un dels, atès que aquest tram de camí no té cap tipus d’il·luminació actualment i és força concorregut.L'Ajuntament ha sol·licitat pressupostos a set empreses, que una vegada vistes les ofertes ha considerat que la més avantatjosa econòmicament és la presentada per, per un import total de 25.973,86 €, IVA inclòs.

