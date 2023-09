La biblioteca solsonina recluta nous voluntaris per acompanyar infants en l’hàbit lector

De la fusió dels conceptes lectura i èxit educatiu en surt, el programa català que millora la comprensió lectora d’alumnes del cicle superior d’educació primària amb la col·laboració de persones voluntàries. Adherits a la iniciativa des del 2019,tornen fer una crida per reclutar voluntaris per participar-hi durant el curs 2023-2024. Hi ha temps d’inscriure-s’hi fins al 23 de setembre.Per prendre-hi partUna vegada les escoles solsonins hagin derivat l’alumnat que consideri que necessita un reforç en aquest àmbit, es formaran parelles de voluntaris i alumnes de 4t a 6è per trobar-se una tarda a la setmana a la biblioteca amb activitats divertides i motivadores al voltant de la lectura.El curs de Lecxit començarà el dia 30 del mateix mes i seguirà el calendari escolar.Impulsada per lala iniciativa Lexcit té el repte de garantir que tot l’alumnat acabi l’etapa de primària amb un nivell de competència lectora suficient per assegurar-ne el desenvolupament educatiu i social.. A Solsona el programa es desplega des del 2019. El darrer curs hi van prendre part onze persones voluntàries i n’hi ha dues que repeteixen l’experiència per tercer curs consecutiu. Qui vulgui afegir-s’hi pot adreçar-se a la biblioteca abans del dia 23.

