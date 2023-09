Solsona tindrà un camí per desplaçar‑se a peu o amb bicicleta als polígons industrials

Plànol del camí

Detall del camí

Els solsonins disposen d’unaentre el nucli urbà i els polígons industrials evitant la carretera C-26.L’Ajuntament ha arranjat un camí ja existent amb treballs de desbrossament i reforç del ferm amb graveta en alguns punts i ha senyalitzat la ruta, queAquesta acció respon ai altres col·lectius per evitar els mitjans de transport motoritzats. El consistori deixa clar que no es tracta d’un carril bici, tant reivindicat, sinó d’una ruta que aprofita un vial de l’inventari de camins de Solsona situat a l’àmbit sud-oriental del municipi.Aquest itinerari, que comença a tocar de la rotonda de la Cissa, a l’altura del supermercat Lidl, i acaba davant de la nau d’AMES, téAmb bicicleta es recorre en un temps de 7 minuts, aproximadament.La demanda popular, que es va traduir enel març passat, passa per connectar Solsona i el Pi de Sant Just (Olius) amb un carril bici de 5 quilòmetres. Amb tot, el tram de Pronisa fins al Pi és més complicat de condicionar, motiu pel qual queda pendent per a més endavant.

