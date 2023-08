​El concurs de la Festa Major de Solsona a Instagram premiarà les millors fotos sobre el bou i la indumentària

El Concurs fotogràfic de la Festa Major de Solsona a Instagram en la seva onzena edició premiarài la indumentària de la festa. Aquestes són les dues categories sota les quals es poden fer publicacions amb l’etiqueta #FMSolsona2023. Es valoraran totes les fotos penjades a la xarxa social entre el 2 i l’11 de setembre.La foto més ben valorada en la categoria del bou es premiarà amb, mentre que la imatge que el jurat consideri que millor plasma la indumentària festiva s’enduràAquest concurs és convocat peri és obert a tothom major de 16 anys i que segueixi els comptesa Instagram. Cada concursant pot publicar tantes fotografies com desitgi, sempre que siguin de la Festa Major d’enguany, s’identifiquin amb l’etiqueta i el compte sigui obert. No es valoraran les imatges efímeres de les històries.L’any passat van guanyar aquest concurs el solsoní Albert Caelles (@albertcaelles) en la categoria “La festa per a tothom” i el vilanoví Roger Serra (@flabiol76) en la d’“El calçat de la Festa Major”. En total, es van participar al concurs 222 fotografies. Les bases completes de la convocatòria d’enguany es poden descarregar aquí: https://solsonaturisme.com/wp-content/uploads/2023/08/Bases-concurs-Insta-FM23.pdf.