​El Paral·lel Festival torna al Port del Comte per segon any consecutiu amb una venda de 1600 entrades de 33 països diferents

Petit format i públic assistent

Programació musical

Serveis i activitats del festival

Des d’aquest divendres 1 fins al diumenge 3 de setembre, més de 1600 persones de 33 països diferents podran gaudir d’un total de 15 actuacions i 30 hores de música.Els organitzadors delhan presentat aquest matí a l’Hotel Golf Natura el cartell de les actuacions així com les principals novetats d’aquest any conjuntament amb l’alcalde de La Coma i la Pedra, en Gerard Bajona, l'alcalde de Guixers, Jordi Selga i la presidenta accidental del Consell Comarcal del Solsonès, na Maria Claustre Sunyer.Paral·lel Festival és un festival consolidat dins del panorama de festivals de música. Així ho demostra el fet d’haverdisponibles. Les 1600 entrades posades a la venda a principis de març d’aquest any es van exhaurir només dotze setmanes després de realitzar les primeres confirmacions del cartell d’aquesta edició.El Paral·lel és un festival petit que busca precisamenta la que es dona en la gran majoria de macrofestivals, motiu pel qual limitem la venda d’entrades. El nombre d’assistents està limitat a 1600 persones, 100 persones més respecte a, que conjuntament amb voluntaris, treballadors, premsa, convidats i altres compromisos, fan la xifra d’unes 1900 persones diàries.Des del festival sempre des dels inicis s’ha volgut posar en valor aquesta capacitat limitada, que el distingeix d’altres festivals de gran format i que permet tenir, oferir una experiència més amable i facilitar la comoditat dels assistents quant a serveis i instal·lacions de què disposa el festival. Tot i això, el festival aspira a continuar creixent poc a poc en els pròxims anys fins a un aforament raonable dins del petit format que suposa aquesta proposta.Pel que fa a públic, el festival manté un fort caràcter internacional, amb gairebé. França amb un 8%; Alemanya amb un 8%; i Regne Unit amb 4% són els països amb més representació, tot i que continua venint gent al festival de països llunyans com els Estats Units o el Japó. Per ciutats, un 41% dels assistents arriba de Barcelona, seguida d’altres ciutats importants com Madrid i Berlín, amb un 10% cadascuna. Tot plegat, aquestes xifres posen el Solsonès en el punt de mira també a nivell internacional.El Paral·lel s'enorgulleix de presentar unaEn aquesta nova edició, un total deactuaran durant més de 30 hores de música repartides de divendres a diumenge. Al cartell hi destaquen artistes consagrats com l’estatunidenc Bryan Kasenic, fundador de la llegendària comunitat The Bunker NY; el mític grup britànic The Black Dog; o el japonès DJ Nobu, que repeteix després de l’especial tancament de l’any passat.El programa d'actuacions, en horaris de divendres de 18:00 a 03:00, dissabte d'11:00 a 03:00 i diumenge d'11:00 a 20:00, explora la música més experimental per oferir una experiència única per als amants de la música electrònica de tot el món, combinant un programa musical distintiu amb un entorn natural excepcional.L’organització ha realitzat un esforç per. Aquest any com a principals millores s’han instal·lat dutxes addicionals, instal·lacions sanitàries millorades, fonts d'aigua accessibles, un pràctic punt de càrrega amb accés wifi, il·luminació general millorada, una gestió del bar més professionalitzada i un sistema de pagament sense efectiu que garantirà més encara la comoditat sense cues dels assistents. També com a novetats en aquesta edició de 2023, el festival disposarà per primera vegada d’un Punt Lila i un estand d’Energy Control.Davant lades del festival s’han instal·lat més carpes cobertes que en anys anteriors. Així doncs, a la zona de barres ampliada, s’hi sumen tres carpes més, tot arribant als 640 metres quadrats a cobrir que podran servir de refugi en cas de pluges fortes.En paral·lel a les actuacions musicals, dissabte i diumenge al matí, el festival també ha organitzat uns. Aquests són tallers on els assistents podran posar en pràctica de la mà d’experts coneixements i destreses en relació amb com produir sons i música mitjançant diferents instruments com ara controladores i sintetitzadors.Finalment, l’organització ha volgut posar en valor el seutal com va succeir l’any passat en el seu primer any al Solsonès, com anteriorment al Berguedà. A la tradicional campanya de venda d’entrades amb descompte per a residents de la comarca amb el nom de “Jo sóc del Solsonès”, amb un descompte del 50% sobre el preu de l’abonament, se suma la tambéEls diners recaptats per la Taxa Verda, que suposa que cada vehicle privat que es trasllada al festival paga un import de 5 euros, aniran destinats a la protecció i prevenció d’incendis.Amb aquestes accions, conjuntament amb el fet que pràcticament, o d’altres com el repartiment de cendrers portàtils, bosses d’escombraries per a cada assistent, distribució de cubells per tot el recinte de la propietat o la col·locació d’extintors, el festival català es compromet al fet que tot quedi com estava a la finalització de l’esdeveniment.