​El Museu – Centre d’interpretació de la Vall de Lord tanca l’agost cultural amb molt bona participació

El Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord ha organitzat aquest agost diferents activitats de caire cultural per donar a. Visites guiades, presentacions de llibres, una exposició de fotografies antigues o els anomenats “Cafès culturals” han estat algunes de les activitats que han tingut com a epicentre, el claustre del monestir. En total han estatsota el títol L’agost cultural al museu.En total han estatque han participat en alguna de les activitats, fet que es valora molt positivament des de l’Associació Cultural Vall de Lord. El tret de sortida va ser amb un cinefòrum i projecció de 3 curtmetratges enregistrats per Llorenç Llobet Gracia a la Vall de Lord als anys 40. Els dies posteriors es van realitzar diferents visites guiades així com la presentació del llibre Les indústries tèxtils de cotó a l’alt Cardener durant els segles XIX i XX, el qual està relacionat amb la ja consolidada exposició de fotografies antigues, que enguany ha sigut la 18a edició; aquesta estarà disponible al Claustre del Monestir fins aproximadament el 15 de setembre., una modalitat on diferents experts en determinades matèries expliquen de forma distesa i col·loquial la seva recerca mentre tots els assistents poden gaudir de prendre quelcom; enguany s’ha parlat sobre antropologia, fauna i paleontologia de la Vall de Lord.A partir d’ara, des de l’Associació Cultural Vall de Lord es treballarà ja en la organització de futures activitats dels propers mesos.

