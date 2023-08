​La presentació d'un vast catàleg de l'obra de Joan Roure culmina la commemoració del centenari

Prop de dos anys d’actes

Prop de mig miler d’obres, entre composicions d’autor i arranjaments, classificades en un mateix corpus. Aquest és el, plasmat en la publicació Joan Roure i Jané (1921-1990). Catàleg de l’obra musical. L’ha editat l’Ajuntament de Solsona i es presenta aquest diumenge, 3 de setembre, a dos quarts d’una del migdia a la plaça de Sant Pere. Amb aquest acte a les portes de la Festa Major culmina la programació de l’Any Roure., aquesta publicació va començar a gestar-se en forma de biografia del músic, arranjador, compositor, director de conjunts, professor i dinamitzador musical solsoní. Amb tot, ben aviat els autors van adonar-se que calia donar forma al catàleg de la seva obra musical, considerat una “eina fonamental per a la investigació, la interpretació i l’apreciació d’un llegat”, tal com argumenten en el preludi del llibre. A més, Fontelles i Tasies posen l’accent en la seva voluntat d’”incardinar el compositor i la seva obra en el moment històric dels diferents llocs on va viure”. D’aquesta manera, contextualitzen la seva trajectòria en relació als costums, tradicions i les tendències musicals de la seva època.: obra d’autor, dins la qual hi ha música de cobla, vocal, de conjunt i de cambra, i arranjaments, amb temes també de cobla, vocal i de conjunt. Per a l’alcaldessa, Judit Gisbert, aquest treball “ens ajuda a prendre consciència de la dimensió de qui ha estat un dels principals referents musicals solsonins, amb una vastíssima producció, que tant s’escoltava en passa carrers com en ballets dels improperis, concerts i balls d’envelat, sardanes o caramelles...”.La nova publicació s’adreça no només a músics, sinó també a, sardanistes... Aquest catàleg té l’objectiu de reivindicar el llegat del mestre Roure i promoure’n el coneixement i la difusió. I, tal com assenyala Albert Fontelles, “deixa la porta oberta a nous estudis per part d’intèrprets i investigadors”.Qui no pugui assistir-hi podrà adquirir-la a l’OAC municipal a partir de dilluns vinent. En el decurs de l’acte, en el qual intervindran l’alcaldessa i els autors, també hi haurà l’actuació de Marta Roure i Miquel Riu amb la interpretació d’un tema del mestre Roure i un altre de compost per a l’ocasió en homenatge seu. En cas de pluja, la presentació es traslladarà al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató.Tot i que inicialment era previst presentar aquest llibre molt abans,. El 29 de juliol del 2021 el Ple de l’Ajuntament de Solsona va aprovar per unanimitat commemorar l’Any Roure coincidint amb el centenari del naixement del músic. Els actes van començar l’octubre del mateix any amb la inauguració d’una placa a l’Escola Municipal de Música, que va passar a dur el seu nom, i van continuar amb un concert educatiu adreçat a l’alumnat de primer cicle de primària, el treball d’algunes peces del compositor per part de les dues escoles de música de Solsona i un concert posterior, l’edició d’un recull de partitures per a piano de músiques del Carnaval i la Festa Major i un concert d’homenatge al mestre Roure, entre d’altres accions.