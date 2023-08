Obertura del nou accés al Museu de Solsona

Amb la voluntat de fer, elel Museu de Solsona obrirà un nou accés que ens portarà a peu de carrer. Una nova entrada situada al local que hi ha a la planta baixa del Palau Episcopal i que antigament havia estat un garatge.per tal que, des d’aquí, el públic pugui accedir a les sales d’exposició permanent mitjançant una escala i un ascensor.Aquesta acció s’emmarca dins eldel Museu de Solsona. Dins del mateix ja es va realitzar la renovació de la sala de Sant Quirze de Pedret i pròximament es farà una nova sala d’exposicions i un espai de treball. Aquest projecte té el suport del-mitjançant els ajuts per a l’execució d’obres finançades en l’àmbit dels equipaments museístics de Catalunya-, del, de la Diputació de Lleida, de l’Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès.L’encaix del Museu dins el Palau Episcopal és, sens dubte, una fortalesa, però també té algun inconvenient. El fet de formar part de les estances de l’edifici, amb l’entrada al primer pis, el converteix en un lloc d’accés dificultós i poc visible. Al mateix temps, pertànyer al conjunt monumental de Santa Maria de Solsona, l’inclou en un entorn patrimonial excepcional. Amb la nova entrada acomplim elSingularitzem l’entrada projectant una imatge de museu atractiu amb unAixí doncs, us esperem el dia 6 per compartir amb tots vosaltres aquesta fita, un dia en què el museu, més que mai, serà a la plaça, a peu pla, amb tothom, on volem que sigui sempre. Des d’aquí agraïm el suport de totes les institucions membres del Patronat del Museu de Solsona. També a tots els que han treballat des del primer dia per a fer-ho possible. Moltes gràcies a tothom qui dia rere dia creu en el Museu de Solsona.