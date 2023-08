​Arriba la 57na edició de la Festa Major del Castell de Cardona

La comissió organitzadora de la Festa Major del Castell de Cardona presenta una programació que donarà el tret de sortida aquest, amb la missa a la capella de Sant Ramon, per celebrar la. Serà a les 11 del matí. De cara a dissabte,, la col·legiata del Castell acollirà el concert d', com a cloenda del Cicle Espais, a les nou del vespre.Finalment, diumenge a les onze del matí es farà la missa solemne a la col·legiata i hi cantarà la. Prèviament, elsfaran la tradicional actuació al Castell. Com a fi de festa, a les dotze del migdia, hi haurà una audició de sardanes amb la, al pati ducal, i un piscolabis per als assistents.