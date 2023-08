El concurs de fotografia de la Festa Major amplia termini per presentar les obres

Premis

Criteris de valoració

El VIIIté per objectiu l’elecció d’una fotografia representativa de la Festa Major de Solsona 2023. El tema és lliure.El termini de recepció es tancarà. Les obres s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Solsona (OAC), al carrer del Castell, 20.És un concurs. En la categoria infantil podran optar-hi tots els infants menors de 14 anys.El paper fotogràfic ha de ser com a mínim de, amb un màxim de dues fotografies per concursant. Els treballs s’han de lliurar també enJPG per correu electrònic a cultura@ajsolsona.cat.Les fotografies han de ser originals i inèdites. Al dors de l’obra, s’hi ha d’escriure el títol. Cada obra s’ha d’acompanyar d’un sobre tancat, identificat amb el pseudònim o títol de lafotografia a la part exterior. Dins del sobre hi ha de constar el pseudònim o títol, el nom icognoms de l’autor/a, l’adreça, el correu electrònic i un telèfon.Primer: 300 eurosSegon: 200 eurosCategoria infantil: 150 eurosCada participant no pot obtenir més d’un premi. Les persones guanyadores, o un/a representant autoritzat/ada, han de ser presents a l’acte de lliurament dels premis.Totes les fotografiesde la biblioteca Carles Morató del 25 del setembre al 7 d’octubre en l’horari de l’equipament. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament. La resta de treballs es podran recollir, després del veredicte i de l’exposició, a les dependències municipals.Les fotografies guanyadores passaran a ser de propietat municipal. En cas que siguin publi-cades, se’n farà constar l’autoria. Les fotografies participants podran ser utilitzades en l’edició de diversos materials de difusió que es publiquin des de l’Ajuntament de Solsona.Els participants manifesten i garanteixen que són els únics autors de les fotografies presentades i titulars de tots els drets d’autor sobre les imatges. Així mateix, serà responsabilitat de cada concursant obtenir l’autorització de les persones que puguin aparèixer a les fotografies per a l’activitat que es convoca, tret que la imatge hagi estat captada en un lloc públic i en la forma legalment establerta, i assumeix tota reclamació per drets d’imatge.A l’hora d’avaluar les obres es tindran en compte els aspectes següents, que es valora-ran amb dos punts cadascun:Qualitat tècnica (enfocament, llum, equilibri de color)OriginalitatAdequació a la temàtica (representativitat de la Festa Major)El jurat estarà format per professionals de la fotografia i vinculats al món artístic local. Elseu veredicte, inapel·lable, es farà públic el divendres 22 de setembre a les 8 del vespre ala sala de plens del consistori. Si el jurat ho creu oportú, els premis poden quedar deserts.La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 3aspecte no previst serà resolt pel jurat.