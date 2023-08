​La Policia Nacional va sorprendre els encausats per la Vuelta quan intentaven escampar 400 litres d'oli a la carretera

La Policia Nacionalquan, presumptament, volien sabotejar un dels trams de la cursa. En un comunicat, el cos explica queper escampar 400 litres d'oli per la carretera quan passessin els ciclistes durant l'etapa de dilluns entre Súria i Arinsal. El comunicat explica que el mecanisme estava format per, connectats a un dispositiu d'activació amb una electrovàlvula i un temporitzador., inclosa la mànega des d'on s'havia de fer el vessament fins a la carretera.El líquid que es va trobar,està pendent d'anàlisi per part dels especialistes de la científica per poder determinar la seva composició.La policia també explica que. En el moment de la detenció, cap d'ells portava un telèfon mòbil i asseguren que havien fet servir camins secundaris per arribar al punt on havien instal·lat el mecanisme.i amb la prohibició de no poder-se acostar a més de 500 metres dels trams on se celebra la cursa. La seva advocada, a més, va criticar que el jutge els notifiqués el secret de sumari al considerar que això vulnerava el seu dret a defensa.

Altres notícies que et poden interessar