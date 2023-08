​Un concert de melodies de la festa amb Guinovart i la Cobla solsonina obre aquest divendres la Festa Major de Solsona

Reivindicar el patrimoni musical festiu

La Festa Major de Solsona s’obrirà aquest divendres, primer de setembre, amb les seves músiques.serà l’artista convidat per a revisitar les músiques de la Festa Major, juntament amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. És una de les novetats de la programació d’enguany, coorganitzada per la Cobla i la regidoria de Cultura amb la col·laboració de l’Agrupació de Geganters. La cita és a dos quarts de deu del vespre a la plaça del Consell Comarcal i l’entrada és lliure.En una primera part actuarà Albert Guinovart, queinspirada en les melodies de la Festa Major, algunes de populars i d’altres de Joan Roure i Jané. En una segona part,, juntament amb altres danses que havien format part de la festa en el passat, com les que s’havien creat per les festes de la Coronació de la Mare de Déu del Claustre, i que potser part del públic recordarà.Finalment, el pianista barceloní i el conjunt solsoní dues peces tocaran conjuntament, d’entre les quals hi hade Josep Sancho i Marraco (1919), rescatada de l’oblit fa deu anys per iniciativa de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona.Tal com manifesta el director de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, Albert Fontelles-Ramonet,La regidoria de Cultura té la voluntat de donar continuïtat, any rere any, a aquesta nova convocatòria en el programa de la Festa Major, seguint l’exemple d’altres municipis catalans, i. “Segur que les versions i els arranjaments a què pot derivar el nostre valuós patrimoni enriqueixen encara més la festa i contribueixen a popularitzar-la i mantenir-la al dia”, apunta el regidor de Cultura, Albert Colell., que, és considerat un dels músics catalans més polifacètics. És compositor, pianista de repertori i docent. Ha tocat per tota Europa, Sud-amèrica, els Estats Units, Canadà, Japó, Austràlia i Nova Zelanda.Ha col·laborat amb artistes com Victòria dels Àngels, Barbara Hendricks, Juan Diego Flórez i Nacho Duato. Han premiat diversos dels seus musicals, com Mar i Cel, Flor de Nit, Gaudí, el musical de Barcelona, La Vampira del Raval i Scaramouche.També ha compost òperes, música simfònica, coral i cambrística i, com a artista resident del Palau de la Música Catalana, va estrenar el seu Rèquiem el 2018. Així mateix, és popular per les seves incursions en la televisió i el cinema, i un dels nombrosos reconeixements que acumula va ser l’Oscar el 2012 a la millor banda sonora per The Artist, de la qual va ser autor de gran part dels arranjaments.A banda d’això, Guinovart és professor d’orquestració i composició a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts i de Sant Jordi. Té tres premis Butaca i dos Max, així com el Premi Ciutat de Barcelona.Si bé la 370a Festa Major de Solsona s’obre oficialment el dia 7 al migdia, aquest concert serà el tret de sortida a la programació prèvia, que omple aquest proper cap de setmana. Tots els actes es poden consultar en línia aquí: http://www.solsonalafesta.net/festamajor/programacio.html . El programa en format paper es pot recollir a l’OAC municipal des d’aquesta setmana cada dia de dilluns a divendres de dos quarts de nou del matí a dos quarts de tres de la tarda.