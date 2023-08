Solsona ja ha començat a repartir els 2.000 programes de la Festa Major

L’OAC municipal de Solsonaal matí a lliurar el programa de la Festa Major de Solsona 2023.El programaque comencen aquest divendres, primer de setembre, i inclou agenda cultural fins a mitjans de mes.La publicació, és editada per la regidoria de Cultura de Solsona, dissenyada per Kàtia Prat i impresa per Gràfiques Muval.Un dels trets distintius del programa en format paper de la Festa Major solsonina són les. Aquest any l’Agrupació de Geganters hi parla dels 250 anys del bou; la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca, del seu 40è aniversari; l’Esplai Riallera, dels cinquanta anys dels seus campaments, i el SOM, del seu primer quart de segle. Així mateix, s’hi publica un article del Museu de Solsona i la tècnica municipal de Cultura sobre la història dels costums funeraris solsonins amb motiu d’una nova incorporació en la col·lecció etnogràfica municipal.del programa en format paper. Són gratuïts per a les famílies empadronades a la ciutat o amb comptador d’aigua. També se’n lliuren en format de butxaca a tothom que ho vulgui.L'horari de l'OAC municipal és de dilluns a divendres. de 8.30 a 14.30 h