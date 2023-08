El jutge deixa en llibertat els quatre acusats de preparar un boicot a la Vuelta

El jutjat de guàrdia de Solsona ha deixat enels quatre detinguts per preparar presumptament un boicot contra la Vuelta Ciclista. La resolució tambéal seu pas per Catalunya. La causa està oberta pels delictes contra la. Dissabte van ser detinguts per la Policia Nacional i aquest dilluns han passat a disposició judicial on els esperaven un centenar de persones que els han rebut amb crits de 'Llibertat detinguts'.L'advocada d'Alerta Solidària que els representa,i ha assegurat que la recorreran així com també l'ordre del secret de sumari. "La sorpresa avui ha estat saber que ahir van acordar el secret de sumari, entenem que no té cap justificació", ha dit al considerar que vulnera el dret a defensa perquè no saben exactament de què se'ls acusa. "La jutgessa ens ha negat tenir accés a l'expedient", ha recalcat."És una vergonya que es permeti celebrar la Volta als Països Catalans i que la judicatura prohibeixi a les persones que volen mostrar el seu rebuig". Per Pous, "és una mostra més de la relació entre la Policia Nacional i tots els estaments de l'Estat per fer veure la farsa que aquí no hi ha conflicte i que tothom se sent còmode en una situació política, que no hi hagi cap dissidència". És per això que ha animat a participar a l'acte de protesta a la Plaça Major de Vic d'aquest vespre i a favor de la independència de Catalunya i els "drets nacionals i socials".Els acusats, que, van ser detinguts dissabte passat per la Policia Nacional i aquest dilluns han passat a disposició judicial. A un quart quart de cinc de la tarda han quedat en llibertat.