​Passen a disposició judicial els quatre detinguts per preparar suposadament un boicot contra la Vuelta

Data de publicació: dilluns 28 d'agost del 2023, 13:14 Localització: Solsona

Els quatre detinguts per preparar suposadament unhan passat aquest dilluns a disposició judicial a Solsona. Un vehicle de la Policia Nacional els ha traslladat als jutjats poc abans de les dues. Des de primera hora hi haviaper donar-los support.Els han rebutde "Llibertat detinguts" i "Fora les forces d'ocupació" i amb banderes independentistes. En senyal de protesta, l'entrada de l'edifici també ha aparegut pintada de color groc aquest matí.va denunciar fa dos dies la seva detenció a mans de la Policia Nacional. Entre els assistents a la concentració d'aquest dilluns, hi havia, Eva Pous, ha denunciat que fins ara no han sabut de què es tracta l'operació i per quins motius la justícia ha declarat secretes les actuacions. Aquest dilluns se'ls ha notificat el secret de sumari i ho atribueixen a possibles noves diligències al marge dels registres que ja s'han fet. "No sabem de què s'han de defensar d'aquesta suposada justícia espanyola", ha dit. Se'ls atribueixen els"No hem tingut accés a res més", denunciava l'advocada que ha remarcat que és una "vulneració flagrant al dret de defensa".

