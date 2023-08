A partir de divendres s’amplien els horaris del bus Solsona-Lleida per ajustar-los a les necessitats dels estudiants

A partir d’aquest setembre,per adequar-los a les necessitats dels estudiants. Segons han confirmat el Departament de Territori i Alsina Graells, s’incorporarà un autocar amb sortida de la capital del Solsonès(per arribar a destí a les 21 h), i hi haurà(amb arribada a les 17.30 h).Aquestes novetatsque el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona van traslladar a la Generalitat en constatar les necessitats dels estudiants universitaris. També coincideixen amb l’ampliació dels horaris del bus que uneix Solsona i Cardona amb Manresa i Barcelona per facilitar els trasllats de l’alumnat d’estudis no obligatoris tant del torn de matí com el de tarda.Els nous horarisi si bé el primer diumenge amb expedició de Solsona a Lleida a les 19 h seria el dia 10, en aquest cas, excepcionalment, passarà al dia 11, en tant que és festiu. Pel que fa a les novetats en la línia L1446, tal com es va anunciar fa unes setmanes, hi haurà sortides que permetran arribar a Manresa abans de les 8 h i, per als que estudien a la tarda, abans de les 15 h, i, de tornada, es podrà agafar el bus a Manresa a les 14 h i, al vespre, a les 21.30 h.

