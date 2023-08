Declaren al jutjat de Solsona els detinguts per intentar boicotejar la Vuelta

Les detencions es van produir al Solsonès, han explicat a l'ACN fonts policials. Pel que fa al perfil dels arrestats, Alerta Solidària s'ha limitat a indicar que són "independentistes", "homes adults" i d'Osona, concretament de Vic, Centelles, Calldetenes i Tavèrnoles.

Els manifestants, a les portes del Jutjat de Solsona Foto: Ramon Estany

Protesta dels CDR

Els quatre osonencs detinguts dissabte per intentaral seu pas per Catalunya han passat aquest dilluns al matí a disposició judicial, davant el jutge de Solsona. Els agents els acusen deabans de la prova. Se'ls atribueixen delictes de desordres públics, contra la seguretat viària, contra el medi ambient i d'organització criminal., una de les entitats que ha denunciat aquesta detenció, explica que "No sabem exactament de què se'ls acusa, quina acció o com ho volien fer. Tampoc sabem si pertanyen a algun col·lectiu o grup". Des d'Alerta Solidària, una organització de suport a l'activisme sobiranista, asseguren que els arrestats estaven emmanillats durant l’escorcoll, que va tenir lloc dissabte a la nit entre les deu i les dues de la matinada."La detenció ens han dit que és pel curs d'una investigació a partir de la sospita que aquestes quatre persones preparaven una acció en contra del normal desenvolupament de la Vuelta ciclista espanyola", ha apuntat Majoral. Tanmateix, ha destacat que una advocada va intentar veure dissabte a la nit als detinguts, però la policia li va impedir fer-ho fins aquest diumenge al matí.Alerta Solidària i CDR Catalunya han convocat una, que ha quedat rodejat aquest matí d’agents i furgons dels Mossos d’Esquadra, davant un centenar de manifestants. "Quatre detencions per frenar les protestes contra la Vuelta colonial, i quatre escorcolls amb nocturnitat per intimidar l'independentisme, com fa sis anys amb l'operació Judas", han denunciat els CDR des del seu compte de X, abans Twitter. També han criticat "el silenci del Govern" i de Junts i ERC.El secretari general de JxCat,per amenaces contra la Vuelta, argumentant que “protestar no és delicte”. També la republicanaL'ANC i Òmnium han expressat el seu suport als arrestats a les xarxes.A la concentració, que s'hi ha sumat la CUP Solsonès, Òmnium Solsonès, l'Assemblea del Solsonès i el Casal la Fura, s'han sentit crits de 'Llibertat detinguts' i proclames contra la policia espanyola.ha aparegut aquest dilluns al matí completament pintada de groc, una acció per protestar per aquestes detencions, i que ha obligat als serveis de neteja municipals a intervenir-hi.