Denuncien la detenció al Solsonès de quatre persones coincidint amb l'inici de La Vuelta

Està previst que els detinguts passin a disposició del Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Solsona.

L'ANC demanar dur estelades a la Vuelta després d'aquestes detencions

ha denunciat aquest dissabte lade quatre persones per part de la Policia Nacional que suposadament preparaven algun tipus d'acció de protesta contra la volta ciclista a Espanya, que aquest dissabte ha començat a Barcelona.L'entitat ha convocat unaa l'arrest per a aquest diumenge a la comissaria que el cos té al barri de la Verneda de la capital catalana.El fet d'haver estat detinguts al Solsonès ha fet pensar inicialment que aquestes persones eren de la comarca, però ha estatper les organitzacions independentistes locals, com han manifestat en un comunicat a les xarxes socials Òmnium Cultural, el Casal La Fura i l'Assemblea local de l'ANC, que han explicat que "després d'unes hores d'incertesa i de que molta gent els contactés" han pogut saber que els detinguts no són de la comarca. Amb tot, els han volgut fer arribar tota la seva solidaritat.Les entitats han demanat que per aquest dilluns, "més que mai, cal que els carrers i carreteres del Solsonès siguin un mar d'estelades per dir que això no és Espanya", amb el lema "Omplim Solsona i la collada de Clarà!"L'ha demanat dur estelades als punts per on passa La Vuelta, després que la Policia Nacional hagi detingut quatre persones per suposades "amenaces" contra la prova ciclista."Especialment al seu pas pel Solsonès", ha publicat l'ANC a X, on ha adjuntat una notícia sobre les detencions a la comarca.L'entitat presidida per Dolors Feliu ha dit que el Govern espanyol en funcions té por que "l'independentisme es faci visible en la retransmissió de la Vuelta. Ho vol evitar amb detencions preventives".