Torneig de bitlles a la platja 2023

Dissabte 26 d’agost s’ha celebrat el. Com que el mar ens agafa una mica lluny, s’ha disputat a la pista de vòlei platja del Pi de Sant Just. La pista estava perfecta amb la sorra solta. Gesport la empresa gestora de l'espai va passar el motocultor per deixar-la ben estovadeta.Tirar a bitlles sobre sorra no es fàcil. Els rebots quasi be no existeixen. Si tires a la base, les bitlles ni se’n assabenten per tant s'ha de ser molt precís i tirar a tocar tant sí com no.La manca d’experiència en aquesta superfície fa que les puntuacions no siguin especialment altes. Finalment tothom ha gaudit d'un matí de bitlles diferent i engrescador per la novetat.La pluja ens ha respectat i la experiència ha agradat molt de manera que CB Bitlles OLIUS incorporarà aquest torneig al seu calendari anual.