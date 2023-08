​Afectacions a la mobilitat del pas de la Vuelta per Solsona el dilluns 28 d'agost

Circulació alternativa:

El pas per Solsona de la tercera etapa de La Vuelta, procedent de Súria, comportarà una sèrie d'afectacions a la mobilitat a les carreteres de Manresa i de Bassella i a la plaça del Camp.Segons l'horari de l'organització, és previst que la cursa ciclista. Aixo fa necessari adoptar una sèrie de mesures.En primer lloc,a les places d'aparcament de la via el dia 28(excepte en les vies laterals separades de la carretera per un parterre).Aixi mateix,Es demana a tothom que disposi d'un gual en aquest tram que tingui present aquest horari.A la plaça del Camp, on farà parada la caravana publicitàrla de la Vuelta pels volts de les 12.10 h I fins a les 12.30 h, tampoc no es podrà estacionar ni circular a partir de les 10 h i fins que l'espai quedi lliure.Els conductors procedents del polígon dels Ametllers podran desviar-se per la variant (C-26 /C-451), i els del poligon Pronisa, pel cami de la serradora d'Amisol en direccióa la ribera.El sector de la Cissa podrà sortir pel cami del cementi i la carretera de la Llosa del Cavall, o bé baixar pel carrer del Moli dels Capellans i el barri del Camp del Molí.